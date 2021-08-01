Advertisements

جريليش وكين يؤجلان تجديد عقد سترلينج مع مانشستر سيتي

الأحد 01/أغسطس/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

 

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الإنجليزي رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي الإنجليزي متردد بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.

 

وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن المفاوضات بين مانشستر ستيي وسترلينج بشأن تجديد العقد متعثرة.

 

وألمحت الصحيفة أن تحرك أدارة مانشستر سيتي من أجل التعاقد مع الثنائي جاك جريليش وهاري كين خلق بعض الشكوك لدى سترلينج البالغ من العمر 26 عاماً.

 

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن سترلينج يرغب في الأنتظار قبل حسم مستقبله مع المان سيتي خاصة أن التعاقد مع كلا من جريليش وكين سيؤثر كثيراً.



أخبار تهمك

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 5 ساعات

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

منذ حوالي 7 ساعات

خبر عاجل من "مكتب التنسيق" لطلاب الثانوية العامة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يومين

عاجل.. كارتيرون يستقر على عودة الطائر المهاجر

منذ 34 دقيقة

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

طبيب: المتحور دلتا سيصل مصر في هذا الموعد (فيديو)

منذ ساعة

عاجل.. موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعتين و 33 دقيقة

ليس رمضان صبحي.. الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

في مقدمتهم شكوى عبد الحفيظ.. 6 قرارات نارية من الزمالك ضد الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تصريح عاجل من وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:27 م

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

01:43 م

خبر عاجل من "مكتب التنسيق" لطلاب الثانوية العامة

07:49 م

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

12:51 م

ليس رمضان صبحي.. الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

07:28 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان