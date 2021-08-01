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جريليش وكين يؤجلان تجديد عقد سترلينج مع مانشستر سيتي
الأحد 01/أغسطس/2021 - 07:59 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت
تقارير صحفية بريطانية أن الإنجليزي رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي الإنجليزي
متردد بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.
وأكدت
صحيفة ميرور البريطانية أن المفاوضات بين مانشستر ستيي وسترلينج بشأن تجديد العقد
متعثرة.
وألمحت
الصحيفة أن تحرك أدارة مانشستر سيتي من أجل التعاقد مع الثنائي جاك جريليش وهاري
كين خلق بعض الشكوك لدى سترلينج البالغ من العمر 26 عاماً.
وأفادت
الصحيفة البريطانية بأن سترلينج يرغب في الأنتظار قبل حسم مستقبله مع المان سيتي
خاصة أن التعاقد مع كلا من جريليش وكين سيؤثر كثيراً.
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