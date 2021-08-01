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عودة الكهرباء إلى الغردقة بشكل تدريجي
الأحد 01/أغسطس/2021 - 08:04 م
محمد طه
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عاد التيار الكهربائي إلى شوارع مدينة الغردقة بشكل تدريجي، منذ قليل، وذلك بعد إصلاح العطل الناتج عن زيادة الأحمال، لسوء الأحوال الجوية، والذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن كامل المدينة اليوم الأحد.
وأكد أحد المسؤولين بقطاع كهرباء قناة الصعيد، أنه يرجح أن يرجع هذا الانقطاع المفاجئ لجهد الأحمال، نتيجة الأحوال الجوية، وجار تحديد العطل، وإعادة التيار الكهربائي بشكل تدريجي لمدينة الغردقة.
إقرا أيضًا.. وزير الكهرباء يتفقد مصنع "تياج ماش":
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تفقد مصنع "تياج ماش"، والذي يعد أحد أكبر المرافق لصناعة الآلات في روسيا، وذلك على رأس وفد يضم كل من، أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، وسامي عطا الله رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، وألكسندر لوكشين النائب الأول لرئيس مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية رئيس مجموعة "آتوم ستروي إكسبورت" (ASE) الممثلة لقسم الهندسة في "روسآتوم" والمقاول الرئيسي المنفذ لمشروع الضبعة النووي، وأليكسي فيرابونتوف نائب رئيس الهيئة الفيديرالية للرقابة البيئية والتقنية والنووية "روستيخ نادزور" في روسيا، وأندريه تريفونوف المدير العام لمصنع "تياج ماش"، وأعضاء مجموعات وفرق عمل من قسم الهندسة لـ "روساتوم" وهيئة المحطات النووية.
وأكد أحد المسؤولين بقطاع كهرباء قناة الصعيد، أنه يرجح أن يرجع هذا الانقطاع المفاجئ لجهد الأحمال، نتيجة الأحوال الجوية، وجار تحديد العطل، وإعادة التيار الكهربائي بشكل تدريجي لمدينة الغردقة.
إقرا أيضًا.. وزير الكهرباء يتفقد مصنع "تياج ماش":
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تفقد مصنع "تياج ماش"، والذي يعد أحد أكبر المرافق لصناعة الآلات في روسيا، وذلك على رأس وفد يضم كل من، أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، وسامي عطا الله رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، وألكسندر لوكشين النائب الأول لرئيس مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية رئيس مجموعة "آتوم ستروي إكسبورت" (ASE) الممثلة لقسم الهندسة في "روسآتوم" والمقاول الرئيسي المنفذ لمشروع الضبعة النووي، وأليكسي فيرابونتوف نائب رئيس الهيئة الفيديرالية للرقابة البيئية والتقنية والنووية "روستيخ نادزور" في روسيا، وأندريه تريفونوف المدير العام لمصنع "تياج ماش"، وأعضاء مجموعات وفرق عمل من قسم الهندسة لـ "روساتوم" وهيئة المحطات النووية.
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