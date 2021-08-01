عودة الكهرباء إلى الغردقة بشكل تدريجي

عاد التيار الكهربائي إلى شوارع مدينة الغردقة بشكل تدريجي، منذ قليل، وذلك بعد إصلاح العطل الناتج عن زيادة الأحمال، لسوء الأحوال الجوية، والذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن كامل المدينة اليوم الأحد.



وأكد أحد المسؤولين بقطاع كهرباء قناة الصعيد، أنه يرجح أن يرجع هذا الانقطاع المفاجئ لجهد الأحمال، نتيجة الأحوال الجوية، وجار تحديد العطل، وإعادة التيار الكهربائي بشكل تدريجي لمدينة الغردقة.



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وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تفقد مصنع "تياج ماش"، والذي يعد أحد أكبر المرافق لصناعة الآلات في روسيا، وذلك على رأس وفد يضم كل من، أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، وسامي عطا الله رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، وألكسندر لوكشين النائب الأول لرئيس مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية رئيس مجموعة "آتوم ستروي إكسبورت" (ASE) الممثلة لقسم الهندسة في "روسآتوم" والمقاول الرئيسي المنفذ لمشروع الضبعة النووي، وأليكسي فيرابونتوف نائب رئيس الهيئة الفيديرالية للرقابة البيئية والتقنية والنووية "روستيخ نادزور" في روسيا، وأندريه تريفونوف المدير العام لمصنع "تياج ماش"، وأعضاء مجموعات وفرق عمل من قسم الهندسة لـ "روساتوم" وهيئة المحطات النووية.