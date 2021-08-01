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نائب بـ"الشيوخ": القوات المسلحة ستقضي على الجماعات الإرهابية دون رحمة

الأحد 01/أغسطس/2021 - 08:06 م
حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ
حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ
عبداللطيف هيبة
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أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بالجهود المتواصلة التى تقوم بها القوات المسلحة في ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية في كل شبر على أرض مصر، مضيفا أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن المنطقة والعالم أجمع بمنتهى اليقظة، موجهًا خالص التحية لأرواح ودماء الشهداء الأبرار.

وأكد الجندي، أن الجيش المصري لدية القدرة واليقظة الدائمة لكل المخططات التي تستهدف أمن واستقرار الدولة المصرية داخليا وخارجيًا، ولن يرحم أبناؤنا البواسل هذه الجماعات المسلحة والأجهزة الخارجية الداعمة لهم، مشيرًا إلى أن الجماعات المسلحة بشمال سيناء أصبحت دون غطاء أو ساتر لهم ويحاولون بأي طريقة إعادة المشهد لصالحهم من جديد، ولكن هيهات، فالضربات المتلاحقة التي توجهها نسور القوات المسلحة على هؤلاء الإرهابيين كفيلة بأن تقضي على بقاياهم وفلولهم التي أصبحت متناثرة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات القيادة السياسية المستمرة لإعمار سيناء وإعادة التنمية فيها لأول مرة منذ عقود طويلة، ستحول الأرض الطاهرة من ساحات معارك، ستظل شاهدة على جرائم الجماعات المتطرفة، إلى بقعة تنمية جاذبة وتم وضعها على خريطة التنمية بفضل ما تمتلكه من مقومات تجعلها قادرة على تحويل حالها إلى الأفضل، مؤكدا أن تلك الإستراتيجية تزعج قوى الشر وأعوانهم.

كانت القوات المسلحة أعلنت تنفيذ عمليات نوعية مختلفة استهدف العناصر الارهابية، لدحر قوى الشر، حيث أسفرت تلك الجهود مؤخرًا عن مقتل 89 فردا تكفيريا شديد الخطورة بمناطق العمليات بشمال سيناء، واكتشاف وتدمير 404 عبوة ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية، فضلًا عن اكتشاف وتدمير 59 دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية، بالإضافة إلي عدد كبير من العمليات التي تواصل القوات المسلحة تنفيذها ضد الجماعات الارهابية.

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مجلس الشيوخ سيناء الارهاب حازم الجندي القوات المسلحة الجيش المصري

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