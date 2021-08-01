كاتب تونسي: الدولة لن تترك مخطئ أو فاسد دون حساب (فيديو)

قال الكاتب التونسي نزار مقني، إن تونس تريد محاسبة أي شخص مخطئ أو فاسد، والحساب لن يكون من منطلق فكري أو سياسي، مشيرًا إلى أن الرئيس التونسي تحدث عن الأموال التي نُهبت خلال الفترة الأخيرة، وحدد 460 متهما بالفساد من رجال الأعمال الذين حصلوا على قروض، ولم يقوموا بتسديدها، والبعض الآخر قام ببعض المشروعات الوهمية.



وأضاف "مقني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت الوكيل، ببرنامج "القاهرة وناسها"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن الرئيس التونسي تحدث عن وجود مشروع لتسوية القضايا مع الفاسدين في مقابل الاعتراف بنهب الأموال، وتقدم هذه الأموال من خلال مشاريع في المناطق الفقيرة.



وتابع: "ما حدث في تونس يختلف قليلًا عن مصر، لأن تونس ما زالت تعيش تحت حكم الدستور"، مشيرًا إلى أن ما حدث يعتبر استكمالًا لمسار ثور قطع، بسبب منظومة حركة النهضة التي دعمت الإرهاب، وساهمت في انتشار الفساد.

