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أسعار الذهب اليوم الأحد 1- 8- 2021 في مصر

الأحد 01/أغسطس/2021 - 08:11 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد، الموافق الأول من أغسطس 2021، انخفاضاً بنحو 2 جنيه خلال التعاملات، التي شهدت بلوغ سعر جرام 21 794 جنيهًا، بينما سجل عيار 24 نحو 907 جنيها، فيما وصل سعر الجرام عيار 18 إلى 681.

أسعار الذهب اليوم الأحد

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 529 جنيها، فيما وصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 6352 جنيها، وبلغت الأوقية 1815 دولارا في بورصات الذهب العالمية.

أسعار الذهب في الأسواق المصرية

يُذكر أن أسعار الذهب الرسمية يضاف إليها قيمة المصنعية والدمغة والتي تتراوح بين الـ24 و60 جنيها، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة.

أسعار الذهب اليوم الأحد بعد إضافة المصنعية والدمغة

سعر جرام الذهب عيار 21 854 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 وصل لـ741 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 589 جنيها.

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