جامعة بنها: لا صحة لتدني نتائج الفرقة الأولى علاج طبيعي

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أنه لا صحة لما أشيع حول تدني نتيجة الفرقة الأولى لكلية العلاج الطبيعي بالجامعة ونجاح 92 طالب وطالبة فقط من أصل 984 طالب في نتيجة العام الدراسي 2020 2021 وهو الأول للكلية بعد دخولها الخدمة العام الماضي.



وأشار "الجيزاوي"، أن النتيجة الخاصة بالفرقة في الفصلين الدراسين الأول والثاني تتخطى نسبة النجاح فيها ال80%، ومتوسط النجاح في المقررات المختلفة مابين 51% إلى 97%.



والتقي الجيزاوي وفدا من طلاب الكلية الفرقة الأولى وعرض عليهم النتائج الرسمية المعتمدة للفرقة، والتي اظهرت إحصائيات نتيجة مقررات جميع الكنترولات والمواد الكلية بنسب النجاح كالتالي: التشريح الآدمي "1" 71.81، وعلم وظائف الأعضاء "1" 87.7%، وعلم الأنسجة "1" 77.9%، والطبيعة الحيوية 95.4%، والصحة العامة 93.5%، وآداب، وقوانين المهنة 94%، ومهارات الكمبيوتر 93.5%، وعلم النفس 96.4%، واللغة الإنجليزية 94.9%، وهذا بالنسبة للتيرم الأول.



أما بالنسبة للتيرم الثاني التشريح الآدمي "2" 53.3%، وعلم وظائف الأعضاء "2" 85.3%، وعلم الأنسجة "2" 51.1%، وكيمياء حيوية "1"، 63.2%، وعلم الأمراض "1" 64.1%، ودراسة الحركة 79.5%، ومهارات الإتصال 96.5%، وعلم الإجتماع 96.5%، حقوق الإنسان 96.1%.



وقال الجيزاوي إن مايتم تداوله كله خاطئ وليس هناك رسوب لهذا العدد الكبير من الطلاب وهو ما أثبتته النتيجة المعتمدة من الكلية والجامعة، مشيرًا أن النتيجة منطقية جدا ويمكن مقارنتها بالكليات المناظرة في كل الجامعات، وسنجد النسب متقاربة جدا وهو ما اقتنع به الطلاب، حيث قرر خلال لقائه مع الطلاب مد مهلة التظلمات لمدة إسبوعين حتى يأخذ كل ذي حق حقه.