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أسعار السمك اليوم الأحد 1- 8- 2021 في جمهورية مصر العربية

الأحد 01/أغسطس/2021 - 08:17 م
أسعار السمك
أسعار السمك
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تقدم بوابة الفجر الإلكترونية العديد من الخدمات لمتابعيها الكرام، وعلى رأسها أسعار مواد البناء وأسعار الأسماك واللوم والدواجن، والخضورات والفاكهة، باعتبارها سلعا استراتيجية مهمة في حياة المواطنين.

أسعار السمك

وترصد عبر بوابة الفجر لمتابعيها الكرام اليوم الأحد الموافق الأول من أغسطس 2021، أسعار السمك في أسواق الجملة والتجزئة، بالسور التالية:

أسعار كيلو البوري، يتراوح بين 55 و65 جنيها.

أسعار كيلو السمك البلطي يتراوح بين 19 و22 جنيها.

أسعار كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيه.

أسعار كيلو المكرونة السويسي سعر 60 و80 جنيهًا.

أسعار كيلو الجمبري تراوح بين 300 جنيه و380 جنيها.

أسعار كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

أسعار كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.


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