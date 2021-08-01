أول تعليق من سيدة الصالات الرياضية المنتقبة على الفيديو المتداول

قالت ياسمين، سيدة صالات الرياضية المنتقبة، على إثارتها لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو وهي تمارس الرياضة بصورة محترفة.



وقالت "ياسمين"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إنها تتمرن بوكس منذ أربع سنوات، وهذا يرجع إلى حبها رياضة الدفاع عن النفس، مضيفة أن الألعاب القتالية هامة للغاية للبنات، لأنها تزيد من الثقة بالنفس.



وتابعت "سيدة صالات الرياضية المنتقبة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الالعاب القتالية تخفض الوزن إلى حد كبير، وتزيد من اللياقة، وهذا الالعاب مهمة لكل بنت لكي تدافع عن نفسها.



وعن تأثير الرياضة القتالة على زوجها في المستقبل، قالت: "أكيد أنا هتزوج راجل برضه، وهكون في حمايته"



وتصدر فيديو لفتاة منتقبة تمارس التمارين الرياضية وحمل أثقال والتسلق جدلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي كل بطريقته، حيث اتهمها البعض بمخالفة الشرع، والبعض الآخر سخر من ملابسها واتهمها بعدم احترام العادات والتقاليد والأعراف.