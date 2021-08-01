منسق "حياة كريمة" بالغربية تكشف تفاصيل مشروعات المبادرة بالمحافظة



وأضاف "العريان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن هناك خطة طموحة أن يصل عدد المشرعات التي سيتم ادراجها إلى أكثر من 1000 مشروع، موضحا أن المشروعات التي سيتم تنفيذها تغطي مختلف المجالات من صحة وتعليم وطرق ونقل.



وأضافت أن مشروعات الشرب والصرف الصحي هى أعلى نسبة تنفيذ بين المشروعات التي يتم تنفيذها، وهناك مشروعات تم الانتهاء منها بنسبة 100%، وكذلك هناك قرى دخل فيها الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 96%، لافتة إلى أنه سيتم إنشاء 9 مراكز خدمات.





ولفتت إلى انه تم إدارج 100 مشروع في قطاع التعليم بالمحافظة ما بين إنشاء مدارس جديدة، وتطوير مدارس قائمة بالفعل.



قالت هبة الشرقاوي، المنسق العام المساعد لمبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية، إن مبادرة حياة كريمة تغطي مركز زفتي بنحو 54 قرية و88 تابع، حيث سيتم تنفيذ 530 مشروع حتى الآن بتكلفة 3 مليار جنيه.