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"بطول ٣٠٠ متر".. بدء أعمال رصف الطريق الجديد في بورسعيد

الأحد 01/أغسطس/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عن بدء أعمال رصف طريق مستجد بحى الضواحى، ويعد الطريق فاصل بين مساكن السيدة نفيسة القديمة ومساكن السيدة نفيسة الجديدة ( شارع الإمام محمد عبده ) بطول ٣٠٠ متر، وذلك فى إطار خطة موسعة للارتقاء بمنظومة النقل والطرق بمحافظة بورسعيد، بالتنسيق مع مديرية الطرق ببورسعيد.

وأكد " محافظ بورسعيد " أن إنشاء الطريق الجديد بحى الضواحى سيحدث طفرة فى منطقة السيدة نفيسة، حيث سيشمل الشارع إقامة جزيرة من الانترلوك وأعمدة إضاءة عامة جديدة وشبكة بالونات أمطار ومسطحات خضراء، كما يساهم فى تحقيق السيولة المرورية فى الحركة بالمنطقة.

وشدد " المحافظ " على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ الطريق والتنسيق بين كافة الجهات المختصة، مشيرا أن حى الضواحى حصل على نصيب كبير من أعمال تطوير وإنشاء الطرق، بالتوازى مع كبرى المشروعات الخدمية للارتقاء بخدمات المواطنين فى هذه المناطق

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