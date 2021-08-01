رغم التألق.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

استقر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على رحيل أحد عناصر الأحمر في الميركاتو الصيفي المقبل.

رحيل والتر بواليا في الميركاتو الصيفي

و حدد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، والتر بواليا مهاجم الفريق ضمن قائمة المارد الأحمر الراحلة في الموسم الجديد.

و قاد المهاجم الكونغولي والتر بواليا الأهلي لفوز مُثير على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم فوز أخر على أسوان بثلاثية مقابل هدف.

من جانبه أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن فكرة الإبقاء على المهاجم الكونغولي والتر بواليا غير واردة، موضحاً أن رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء قرار نهائي.

وأتم المصدر موضحا أن مسؤولي الأهلي يدرسوا عدد من العروض المقدمة لرحيل المهاجم الكونغولي والتر بواليا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لاختيار الأفضل لصالح القلعة الحمراء.