الباز: نجحنا في القضاء على 98% من الجماعات الإهابية.. ويتبقى الفلول

قال الإعلامي محمد الباز، إن بيان القوات المسلحة الخاص بحصاد مواجهة الإرهاب خلال الفترة الماضية هو رسالة طمأنة للشعب المصري، لأننا أصبحنا أمام أعمال بائسة لجماعات مشتتة يقف أمامها جيشنا بالمرصاد.



وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الإرهاب لن ينتهي، وأن محاولات الإرهابيين للتسلسل مستمرة، ولكن نحن أمام جماعات مشتتة وضعيفة، موضحًا أن القوات المسلحة نجحت في القضاء على الإرهاب ومحاصرته بنسبة تتجاوز الـ98 %.



وتابع: "الأرقام التي جاءت في بيان القوات المسلحة، ومنها تدمير 200 عربة دفع رباعي، تقول إن هناك إصرار من هذه الجماعات على إزعاجنا".



ولفت "الباز"، إلى أن الأرقام التي رصدها البيان تقول إننا أمام فلول الإرهابيين، منوها أن بيان القوات المسلحة تحدث عن استشهاد 8 من أبطال القوات المسلحة، دون الإفصاح رسميا عن أسماءهم لأن هذه هي عقيدة القوات المسلحة، بأنها لا تمن على الشعب المصري بدماء أبنائها، وأن الجيش المصري يتكفل بتلك الجماعات في سبيل حياة جيدة ومستقرة للشعب المصري.