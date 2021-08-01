الباز: نجحنا في القضاء على 98% من الجماعات الإهابية.. ويتبقى الفلول

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الباز: نجحنا في القضاء على 98% من الجماعات الإهابية.. ويتبقى الفلول
الأحد 01/أغسطس/2021 - 08:32 م
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد الباز، إن بيان القوات المسلحة الخاص بحصاد مواجهة الإرهاب خلال الفترة الماضية هو رسالة طمأنة للشعب المصري، لأننا أصبحنا أمام أعمال بائسة لجماعات مشتتة يقف أمامها جيشنا بالمرصاد.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الإرهاب لن ينتهي، وأن محاولات الإرهابيين للتسلسل مستمرة، ولكن نحن أمام جماعات مشتتة وضعيفة، موضحًا أن القوات المسلحة نجحت في القضاء على الإرهاب ومحاصرته بنسبة تتجاوز الـ98 %.
وتابع: "الأرقام التي جاءت في بيان القوات المسلحة، ومنها تدمير 200 عربة دفع رباعي، تقول إن هناك إصرار من هذه الجماعات على إزعاجنا".
ولفت "الباز"، إلى أن الأرقام التي رصدها البيان تقول إننا أمام فلول الإرهابيين، منوها أن بيان القوات المسلحة تحدث عن استشهاد 8 من أبطال القوات المسلحة، دون الإفصاح رسميا عن أسماءهم لأن هذه هي عقيدة القوات المسلحة، بأنها لا تمن على الشعب المصري بدماء أبنائها، وأن الجيش المصري يتكفل بتلك الجماعات في سبيل حياة جيدة ومستقرة للشعب المصري.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الإرهاب لن ينتهي، وأن محاولات الإرهابيين للتسلسل مستمرة، ولكن نحن أمام جماعات مشتتة وضعيفة، موضحًا أن القوات المسلحة نجحت في القضاء على الإرهاب ومحاصرته بنسبة تتجاوز الـ98 %.
وتابع: "الأرقام التي جاءت في بيان القوات المسلحة، ومنها تدمير 200 عربة دفع رباعي، تقول إن هناك إصرار من هذه الجماعات على إزعاجنا".
ولفت "الباز"، إلى أن الأرقام التي رصدها البيان تقول إننا أمام فلول الإرهابيين، منوها أن بيان القوات المسلحة تحدث عن استشهاد 8 من أبطال القوات المسلحة، دون الإفصاح رسميا عن أسماءهم لأن هذه هي عقيدة القوات المسلحة، بأنها لا تمن على الشعب المصري بدماء أبنائها، وأن الجيش المصري يتكفل بتلك الجماعات في سبيل حياة جيدة ومستقرة للشعب المصري.
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