ريال مدريد يستهدف ضم صفقتين من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي

يستهدف مسؤولو ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل على أن ينضما إلى صفوف الميرنجي الصيف الحالي أو الانتقالات الصيفية المقبلة.





صفقات ريال مدريد





و تعاقد مسؤولو ريال مدريد مع صفقة وحيدة بضم المدافع النمساوي ديفيد ألابا في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن نادي بايرن ميونيخ الألماني بعد نهاية عقده.





من جانبه ذكرت صحيفة "دون بالون" أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرغب في ضم الثنائي الفرنسي إدوارد كامافينجا وكيليان مبابي خلال الأسبوع المقبل بشكل نهائي.





وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن مسؤولي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز وضعوا الثنائي في مقدمة أولويات الملكي في الفترة المقبلة.





ومن المقرر أن ينتهي عقد كامافينجا مع رين الفرنسي بنهاية الموسم المقبل، كما هو الحال بالنسبة لكيليان مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي مما يعطي فرصة أمام ريال مدريد للتعاقد معهما مجانًا في الميركاتو الصيفي القادم.