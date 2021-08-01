Advertisements

ريال مدريد يستهدف ضم صفقتين من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي

الأحد 01/أغسطس/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
يستهدف مسؤولو ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل على أن ينضما إلى صفوف الميرنجي الصيف الحالي أو الانتقالات الصيفية المقبلة.

صفقات ريال مدريد

و تعاقد مسؤولو ريال مدريد مع صفقة وحيدة بضم المدافع النمساوي ديفيد ألابا في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن نادي بايرن ميونيخ الألماني بعد نهاية عقده.

من جانبه ذكرت صحيفة "دون بالون" أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرغب في ضم الثنائي الفرنسي إدوارد كامافينجا وكيليان مبابي خلال الأسبوع المقبل بشكل نهائي.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن مسؤولي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز وضعوا الثنائي في مقدمة أولويات الملكي في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كامافينجا مع رين الفرنسي بنهاية الموسم المقبل، كما هو الحال بالنسبة لكيليان مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي مما يعطي فرصة أمام ريال مدريد للتعاقد معهما مجانًا في الميركاتو الصيفي القادم.

أخبار تهمك

طبيب: المتحور دلتا سيصل مصر في هذا الموعد (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يومين

عاجل.. الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

خبر عاجل من "مكتب التنسيق" لطلاب الثانوية العامة

منذ ساعة و 12 دقيقة

ريال مدريد يستهدف ضم صفقتين من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي

منذ نصف ساعة

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يستقر على عودة الطائر المهاجر

منذ ساعة

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ ساعة و نصف

رغم التألق.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ 34 دقيقة

ليس رمضان صبحي.. الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:27 م

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

01:43 م

خبر عاجل من "مكتب التنسيق" لطلاب الثانوية العامة

07:49 م

ريال مدريد يستهدف ضم صفقتين من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي

08:31 م

رغم التألق.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

08:28 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان