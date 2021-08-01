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ريال مدريد يستهدف ضم صفقتين من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي
الأحد 01/أغسطس/2021 - 08:31 م
علي خلاف
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يستهدف مسؤولو ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل على أن ينضما إلى صفوف الميرنجي الصيف الحالي أو الانتقالات الصيفية المقبلة.
صفقات ريال مدريد
و تعاقد مسؤولو ريال مدريد مع صفقة وحيدة بضم المدافع النمساوي ديفيد ألابا في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن نادي بايرن ميونيخ الألماني بعد نهاية عقده.
من جانبه ذكرت صحيفة "دون بالون" أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرغب في ضم الثنائي الفرنسي إدوارد كامافينجا وكيليان مبابي خلال الأسبوع المقبل بشكل نهائي.
وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن مسؤولي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز وضعوا الثنائي في مقدمة أولويات الملكي في الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن ينتهي عقد كامافينجا مع رين الفرنسي بنهاية الموسم المقبل، كما هو الحال بالنسبة لكيليان مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي مما يعطي فرصة أمام ريال مدريد للتعاقد معهما مجانًا في الميركاتو الصيفي القادم.
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