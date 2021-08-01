أبو الغيط لوزير خارجية التشيك: من الضروري الحفاظ على فرص حل الدولتين

استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد "جاكوب كولهانيك" وزير خارجية جمهورية التشيك، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة حيث أجرى الطرفان جلسة مباحثات موسعة تناولت عدة قضايا اقليمية هامة.





وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة أن أبو الغيط أثني خلال اللقاء علي علاقات الصداقة التاريخية بين جمهورية التشيك ودول المنطقة العربية عموماً، وهي العلاقات التي تمتد منذ سنوات طويلة وتغطي شبكة كبيرة من المصالح المشتركة بين الجانبين.





وأوضح المصدر أن الامين العام، وفي اطار الصداقة المشار اليها، شرح للوزير الضيف موقف الجامعة العربية من بعض المواقف التي اتخذتها جمهورية التشيك من القضية الفلسطينية سواء في اطار الأمم المتحدة أو خارجه والتي ينظر الجانب الفلسطيني والعربي اليها باعتبار أن من شأنها الإضرار بالحقوق الفلسطينية أو النيل من مكانة القدس ووضعيتها القانونية كأرض تحت الاحتلال، في اشارة الي إقدام التشيك على افتتاح مكتب دبلوماسي في المدينة المحتلة. هذا وقد أوضح الوزير التشيكي موقف بلاده حيث اشار الي احترامها أسس حل الدولتين وانضمامها لعناصر الموقف الاوروبي في معظمها ولتفق علي استمرار الحوار بين الطرفين في هذا الموضوع.





وأضاف المصدر أن الأمين العام أعرب عن تطلعه لأن تراجع براج بعض مواقفها الاخيرة والتي اتسمت بالانحياز للطرف الإسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية المستقرة، والمؤيدة بالقانون الدولي.



