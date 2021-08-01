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"الديهي": لهذه الأسباب متفائل بوساطة الجزائر في أزمة السد الإثيوبي

الأحد 01/أغسطس/2021 - 08:39 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
هدى عبد الرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تدخل ووساطة الجزائر في أزمة السد الإثيوبي شيء مقدر من مصر والسودان وإثيوبيا.

وأشار "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد،  إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رمطان العمامرة، وزير الشئون الخارجية الجزائرية، وتم استعراض آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية من مياه النيل وبالحفاظ على الأمن المائي لمصر، مع التشديد على أهمية قيام كافة الأطراف المعنية بالانخراط في عملية التفاوض بجدية وبإرادة سياسية حقيقية للوصول لاتفاق شامل وملزم قانونًا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وتابع، أن حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع وزير خارجية الجزائر، مهم ومثمر، مشيرًا إلى أن هناك ثوابت للموقف المصري فيما يتعلق بأزمة السد تتمثل في ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم يحافظ على حقوق مصر التاريخية المائية، مؤكدًا أن مصر مع التنمية والتكامل ولكن مع الحفاظ على أمنها القومي وحقوقها المائية.

ونوه "الديهي" بأن وزير خارجية الجزائر لديه مهارة في توصيل المعلومات وتقريب وجهات النظر وإذابة الثلوج بين الأطراف، إذ أن لديه سابقة خبرة وخدمة في إثيوبيا، معربًا عن تفاؤله بوساطة الجزائر مبعثه نجاح وزير الخارجية الجزائري في 3 ملفات كانت تمثل حروبا أهلية في إفريقيا.

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نشأت الديهي مصر الفجر السيسي السودان السد الاثيوبي الجزائر اثيوبيا

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