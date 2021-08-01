كيف استمتع نجوم الزمن الجميل بالإجازة الصيفية؟ (صور نادرة)

بدأ الموسم الصيفي لعام 2021، والذي ينتشر في أجوائه عدد كبير من صور الفنانين على شواطئ متنوعة، وحمامات صباحة في إطلالات صيفية، أنيقة وتثير إعجاب الجمهور.



ويعتقد البعض أن مواقع التواصل الاجتماعي، هي السبب وراء استمتاع النجوم في الإجازة الصيفية على شواطئ البحار، فهل كان نجوم الزمن الجميل يستمتعون بالإجازة الصيفية أيضا أم هي حالة جديدة يتسبب بها مواقع التواصل الاجتماعي؟



ينشر موقع "الفجر الفني" صور نادرة لعدد من نجوم الزمن الجميل أثناء استمتاعهم بالإجازة الصيفية، رغم عدم وجود مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت وسيلة هامة لمشاركة النجوم لصورهم الممتعة في أجواء الصيف.



وأبرز نجوم الزمن الجميل هؤلاء المطربة والفنانة أم كلثوم، حيث ظهرت في أحد الصور على شاطئ البحر، كما ظهرت لبلة بالمايوه على شاطئ البحر مع عدد من الأصدقاء، وظهر فريد شوقي وهو جالس على رمال إحدى الشواطئ.



وظهرت أيضا الفنانة مريم فخر الدين بالمايوه والذي أظهر ملامح جمالها، ولياقتها أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية، وتظهر فاتن حمامو بإطلالة كاجوال على شاطئ البحر بصورة ألوان مثيرة للإعجاب.



و توجد صورة للفنان محمود ياسين جمعته بزوجته شهيرة، وابنته رانيا أثناء استمتاعهم بالإجازة الصيفية على شاطئ البحر، وظهرت الفنانة ماري منيب وهي تتأرجح مع الأطفال على شاطئ البحر.



وتألقت سهير البابلي بصورة مع زوجها، وهو يرتدي الشورت في رحلتهم الصيفية، حيث ظهرت بإطلالة صيفية أنيقة.