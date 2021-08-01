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الالومنيوم يجدد لثلاثي الفريق الاول

الأحد 01/أغسطس/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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نجح مسؤولو الكرة بنادي الالومنيوم في التجديد التعاقد لثلاثي فريق الدرجة الأولى محمود نجاح الظهير الأيسر للفريق، وسمير فوزي لاعب وسط الفريق، وحسام صادق حارس المرمى.

وحضر الثلاثي أمس السبت لمقر النادي وتم الجلوس مع المدير الإداري والمدير الفني للفريق وتم الاتفاق على كافة التفاصيل والتجديد.

وتعاقد نادي الألومنيوم أمس مع مبارك عبيد حارس مرمى نادي الشبان المسلمين بقنا لمدة ثلاث مواسم في صفقة انتقال حر.


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