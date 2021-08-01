وزير البيئة: مصر ستستضيف مؤتمر التغيرات المناخية لـ 2022م

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إن مصر ستستضيف المؤتمر القادم للتغيرات المناخية 2022 بالنيابة عن إفريقيا.



وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد أنه توجد مسئولية مشتركة مع تباين الأعباء بين الدول المتقدمة والمتسببة في الانبعاثات الحرارية والدول النامية.



وأشارت وزيرة البيئة إلى إفريقيا تحتاج 100 مليار دولار لمواجهة التغيرات المناخية، مؤكدة أن العالم لم يلتزم بالالتزامات المالية التي تحددت في 2015 لمواجهة المتغيرات المناخية.

