Advertisements

"الحكومة في الدار".. جولة مدبولي بقرية دراجيل بالمنوفية (صور)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
Advertisements
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته بمحافظة المنوفية لتفقد سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يرافقه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث زار ومرافقوه قرية دراجيل بمركز الشهداء، المستهدفة أيضاً ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة".

واستهل رئيس الوزراء زيارة القرية بتفقد مشروع إقامة مجمع الخدمات الحكومية بدراجيل، والذي يتم تنفيذه وفق نموذج موحد في كافة المراكز المستهدفة ضمن هذا المشروع القومي العملاق.، حيث يشهد مركز الشهداء تنفيذ 6 مجمعات لخدمة المواطنين.

واستمع إلى شرح حول خطوات تنفيذ هذا المجمع الذي سيضم مركزاً تكنولوجياً لخدمة المواطنين بالطابق الأرضي، ثم بالطابق الأول خدمات البريد، والشهر العقاري، وسجل مدني، والتموين، وبالطابق الثاني الوحدة المحلية، ومكتب التضامن الإجتماعي، والمجلس المحلي. 

وأشار مسئولو الهيئة الهندسية إلى أن هذا المجمع الخدمي المتكامل يخدم قرى الوحدة المحلية بدراجيل، وعددها 3 قرى هي: دراجيل، وكفر السوالمية، وكفر الشبع، بواقع 45 ألف نسمة، وتبلغ نسبة تنفيذ المجمع 22%، بتكلفة تقدر بنحو 5 ملايين جنيه.

كما تفقد مدبولي، ومرافقوه عدداً من المنازل المستهدفة ضمن مبادرة "سكن كريم" بقرية دراجيل، وقام بجولة في شوارع القرية زار خلالها عدداً من المنازل المستهدفة بالإحلال والتطوير، وأدار حوارات ودية مع الأهالي للتعرف على أوضاع معيشتهم واحتياجاتهم ووعدهم بإعادة تأهيل منازلهم لمنحهم مسكنا أفضل ضمن هذه المبادرة، وتمت الإشارة إلى أن القرية يستهدف بها نحو 59 منزلاً في مبادرة "سكن كريم"، كما التقت إحدى المواطنات برئيس الوزراء خلال الجولة وطلبت منه ادراجها ضمن مبادرة "سكن كريم" ووجه بدراسة حالتها.

وأوضح المسئولون أن قرية دراجيل، ينفذ بها عدد من المشروعات التعليمية، تشمل مشروع تنفيذ أعمال التوسعات بمدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية بدراجيل، حيث استمع مدبولى إلى شرح تضمن الإشارة إلى أن التوسعات تستهدف الوصول بعدد الفصول بالوحدة إلى 24 فصلاً، بدلاً من 16 فصلاً في الوضع الراهن، بحيث تستوعب الوحدة بعد التوسعات 1600 تلميذ، من بينهم 30 فصلا ابتدائيا، و 10 فصول رياض أطفال، وتشمل الأعمال المنفذة تنفيذ مباني ودهانات واستكمال الأسوار، بنسبة تنفيذ 60%، كما أشاروا إلى أعمال الإحلال الجزئي لمدرسة الشهيد شوقي الفقى الإعدادية بدراجيل، حيث تشهد الـ12 فصلا بها أعمال الدهانات والتشطيبات الداخلية، بنسبة تنفيذ 82٪.
"الحكومة في الدار".. جولة مدبولي بقرية دراجيل بالمنوفية (صور)
"الحكومة في الدار".. جولة مدبولي بقرية دراجيل بالمنوفية (صور)
"الحكومة في الدار".. جولة مدبولي بقرية دراجيل بالمنوفية (صور)
"الحكومة في الدار".. جولة مدبولي بقرية دراجيل بالمنوفية (صور)
"الحكومة في الدار".. جولة مدبولي بقرية دراجيل بالمنوفية (صور)
"الحكومة في الدار".. جولة مدبولي بقرية دراجيل بالمنوفية (صور)
"الحكومة في الدار".. جولة مدبولي بقرية دراجيل بالمنوفية (صور)
"الحكومة في الدار".. جولة مدبولي بقرية دراجيل بالمنوفية (صور)
"الحكومة في الدار".. جولة مدبولي بقرية دراجيل بالمنوفية (صور)
"الحكومة في الدار".. جولة مدبولي بقرية دراجيل بالمنوفية (صور)
"الحكومة في الدار".. جولة مدبولي بقرية دراجيل بالمنوفية (صور)
"الحكومة في الدار".. جولة مدبولي بقرية دراجيل بالمنوفية (صور)
"الحكومة في الدار".. جولة مدبولي بقرية دراجيل بالمنوفية (صور)
"الحكومة في الدار".. جولة مدبولي بقرية دراجيل بالمنوفية (صور)
"الحكومة في الدار".. جولة مدبولي بقرية دراجيل بالمنوفية (صور)
"الحكومة في الدار".. جولة مدبولي بقرية دراجيل بالمنوفية (صور)
"الحكومة في الدار".. جولة مدبولي بقرية دراجيل بالمنوفية (صور)
"الحكومة في الدار".. جولة مدبولي بقرية دراجيل بالمنوفية (صور)
"الحكومة في الدار".. جولة مدبولي بقرية دراجيل بالمنوفية (صور)
"الحكومة في الدار".. جولة مدبولي بقرية دراجيل بالمنوفية (صور)
"الحكومة في الدار".. جولة مدبولي بقرية دراجيل بالمنوفية (صور)
"الحكومة في الدار".. جولة مدبولي بقرية دراجيل بالمنوفية (صور)
"الحكومة في الدار".. جولة مدبولي بقرية دراجيل بالمنوفية (صور)
"الحكومة في الدار".. جولة مدبولي بقرية دراجيل بالمنوفية (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مركز الشهداء بوابة الفجر المنوفية الفجر الحكومة

أخبار تهمك

طبيب: المتحور دلتا سيصل مصر في هذا الموعد (فيديو)

منذ ساعة و نصف

خبر عاجل من "مكتب التنسيق" لطلاب الثانوية العامة

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

رغم التألق.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يستهدف ضم صفقتين من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي

منذ 33 دقيقة

ليس رمضان صبحي.. الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يستقر على عودة الطائر المهاجر

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:27 م

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

01:43 م

ريال مدريد يستهدف ضم صفقتين من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي

08:31 م

خبر عاجل من "مكتب التنسيق" لطلاب الثانوية العامة

07:49 م

رغم التألق.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

08:28 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان