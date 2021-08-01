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شاهد.. صور نادرة لـ أم كلثوم على شاطئ البحر
الأحد 01/أغسطس/2021 - 09:35 م
مي مرسي
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ظهرت الفنانة والمطربة أم كلثوم في صورة نادرة لها أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية.
وكانت أم كلثوم في الصورة مرتدية فستان صيفي أنيق، ولكن تكن تتواجد مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الزمن لكي يستعرض النجوم استمتاعهم على الشاطئ من خلالها حيث كانو يكتفون بالصور الفرتوغرافية.
و قدمت أم كلثوم خلال مسيرتها الفنية، عدد من الأعمال الغنائية الحافلة التي مازالت عالقة في ذهن الجمهور، ومازالو يستمعون إليها حتى أن الجيل الحاضر يستمتع بالإستماع إليها.
وكانت أم كلثوم في الصورة مرتدية فستان صيفي أنيق، ولكن تكن تتواجد مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الزمن لكي يستعرض النجوم استمتاعهم على الشاطئ من خلالها حيث كانو يكتفون بالصور الفرتوغرافية.
و قدمت أم كلثوم خلال مسيرتها الفنية، عدد من الأعمال الغنائية الحافلة التي مازالت عالقة في ذهن الجمهور، ومازالو يستمعون إليها حتى أن الجيل الحاضر يستمتع بالإستماع إليها.
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