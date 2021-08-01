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بيتر ميمي يطرح الإعلان النهائي لفيلم موسي
الأحد 01/أغسطس/2021 - 09:38 م
منار داود
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طرح المخرج بيتر ميمي الإعلان النهائي لفيلمه الجديد موسي،ذلك عبر حسابه الشخصي علي مقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
علق "بيتر" علي الإعلان قائلًا:"الإعلان النهائي لفيلم موسي عالم سينمائي جديد".
فيلم"موسى" بطولة: كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، أحمد حاتم.
وشارك في إنتاجه شركتي سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، والتوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم.
علق "بيتر" علي الإعلان قائلًا:"الإعلان النهائي لفيلم موسي عالم سينمائي جديد".
فيلم"موسى" بطولة: كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، أحمد حاتم.
وشارك في إنتاجه شركتي سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، والتوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم.
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