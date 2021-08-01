بيتر ميمي يطرح الإعلان النهائي لفيلم موسي



وشارك في إنتاجه شركتي سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، والتوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم.



وشارك في إنتاجه شركتي سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، والتوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم.

طرح المخرج بيتر ميمي الإعلان النهائي لفيلمه الجديد موسي،ذلك عبر حسابه الشخصي علي مقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".علق "بيتر" علي الإعلان قائلًا:"الإعلان النهائي لفيلم موسي عالم سينمائي جديد".فيلم"موسى" بطولة: كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، أحمد حاتم.