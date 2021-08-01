تراجع نمو نشاط المصانع في الصين في يوليو بسبب الصيانة والطقس

أعلن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم عن انخفاض مؤشر مديري المشتريات في البلاد /PMI/،وهو مقياس رئيسي لأنشطة التصنيع، إلى 50.4 في يوليو بسبب أعمال الصيانة وتأثيرات عوامل الطقس القاسية في بعض مناطق الصين.





و تباطأت أنشطة الإنتاج التصنيعي والطلب في السوق بشكل عام في يوليو،حيث انخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 50.9 في يوليو،مقارنة مع 51.5 في يونيو، و انخفض المؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة إلى 47.7 في يوليو مقابل 48.1 في يونيو.





و تشير القراءة فوق 50 إلى التوسع في الأنشطة، بينما تعكس القراءة أدناه الانكماش،و ظل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي فوق علامة50 لمدة 17 شهرًا على التوالي.





و قال تشاو تشينغ خه، كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء ان بعض الشركات دخلت فترة صيانة المعدات، إلى جانب تأثير الطقس القاسي مثل ارتفاع درجة الحرارة والفيضانات في بعض المناطق، وضعف التوسع في الصناعة التحويلية مقارنة بالشهر السابق.





كما انخفض الإنتاج والطلب بشكل ملحوظ في الصناعات التي تستهلك الكثير من الطاقة مثل البترول والفحم والمواد الخام الكيميائية والمنتجات الكيماوية.





وبحسب حجم الشركات، كان مؤشر مديري المشتريات للمؤسسات الكبيرة التي شملها الاستطلاع 51.7 في المائة، ليظل ثابتا مقارنة مع الشهر الماضي، في حين انخفضت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى 47.8 في المائة و 50.0 في المائة ، لتتقلص بنسبة 1.3 و 0.8 نقطة مئوية عن الشهر الماضي، على التوالي.





و ذكر تشاو إن بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستطلاع أفادت أن إنتاجها وتشغيلها يتعرضان لضغوط بسبب زيادة تكاليف المواد الخام، وانخفاض الطلبات، وزيادة الضغط على السداد.





كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي غير الصناعي في الصين، الذي يشمل الخدمات وأنشطة البناء، إلى 53.3 في يوليو من 53.5 في يونيو.





و ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، مدفوعاً بارتفاع الاستهلاك خلال الإجازة الصيفية وعوامل أخرى. و بهذا الخصوص قال تشاو إن مؤشر النشاط التجاري لصناعة الخدمات ارتفع بنسبة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق إلى 52.5 في المائة، مما يدل على اتجاه الانتعاش لهذه الصناعة.





ومع ذلك انخفض مؤشر مديري المشتريات لصناعة البناء بنسبة 2.6 نقطة مئوية عن الشهر السابق إلى 57.5 في المائة، متأثرا بارتفاع درجات الحرارة والأمطار والفيضانات وعوامل الطقس غير المواتية الأخرى.