محافظ الفيوم: الأطفال ذوي الهمم هدايا ومنح من الله يجب الحفاظ عليها

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محافظ الفيوم: الأطفال ذوي الهمم هدايا ومنح من الله يجب الحفاظ عليها
الأحد 01/أغسطس/2021 - 08:57 م
الفيوم: ريهام على
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شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حفل ختام فعاليات الملتقى الوطني الأول للأولمبياد الخاص المصري لرعاية ذوي القدرات الخاصة، الذى عقد بمركز التعليم المدني بشكشوك على ساحل بحيرة قارون، تحت شعار "الدمج المجتمعي.. لحياة أفضل".
وحضر الفعالية الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم.
وبدأت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي حول ما قام به الأولمبياد الخاص المصرى خلال فعاليات الملتقى الوطني الأول بمحافظة الفيوم.
وفي كلمته رحب محافظ الفيوم، بجميع المشاركين في فعاليات الملتقى على أرض المحافظة، مثمنًا جهود الأولمبياد الخاص المصرى بكافة محافظات مصر حيث يوجد تقدم ملموس في المستوى وتنوع الأنشطة والتحرك الإقليمي والجغرافي.
وقال المحافظ "أن الأطفال من ذوي الهمم هم هدايا ومنح من الله تعالى يجب الحفاظ عليها"، وطالب كل أب وأم لديهم أطفال من هذه الفئة بضرورة الاهتمام بهم وتوفير كافة مستلزماتهم واستغلال أنصاف الفرص التي تعود بالنفع عليهم، حتي يكونوا أطفال مفيدين لخدمة أنفسهم ومجتمعاتهم.
وكشف "الأنصاري" أن هناك اهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية والقيادة السياسية بالأطفال بشكل عام والأطفال ذوي الهمم بشكل خاص، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يتعامل مع هذه الفئة من الأطفال بروح الأب، كما أنه يوجه بتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات الضرورية اللازمة لهم لدمجهم في المجتمع، مؤكدًا أن المحافظة تسعي جاهدة لتسخير كافة الإمكانيات والقدرات لخدمة أبناءنا وبناتنا من ذوي الهمم.
ومن جانبه أشار رئيس الأولمبياد الخاص المصرى: إلي اهتمام الأولمبياد بافتتاح فروع جديدة بكافة محافظات مصر لخدمة الأطفال من ذوي القدرات الخاصة والإعاقات الفكرية، لافتًا إلي أنه تم افتتاح فروع بعدد 18 محافظة حتى الآن، وسيتم تغطية باقي المحافظات تباعًا، موضحًا أنه تم تدريب عدد 86 مدرب ومدربة على كيفية التعامل مع الأطفال من ذوي الإعاقات الذهنية لخدمة هذه الفئة وتدريبهم علي كافة الأنشطة والمهارات.
وكشف رئيس الأولمبياد، أن الملتقي الوطني الذي تم تنظيمه بمحافظة الفيوم يُعد من أنجح الملتقيات التي عقدت في الفترة الأخيرة، لافتًا إلي أن الجميع في الأولمبياد يركزون علي محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية للمشاركة البناءة في تنمية تلك المحافظات، معربًا عن خالص شكره وتقديره لجميع القائمين على منظومة العمل بالمحافظة لإنجاح الملتقي، متمنيًا تنظيم ملتقيات أخري على أرض محافظة الفيوم واحة مصر الصغري.
وعلى هامش فعاليات الملتقي، تفقد محافظ الفيوم ورئيس الأولمبياد الخاص المصري، غرف الكشف الصحي علي اللاعبين من الأطفال من ذوي الهمم، ومشروع التأهيل المهني والحرفي للأفراد من ذوي الإعاقات الفكرية، ومنتجات مشروع مراكز التدريب المهني والحرفي للأطفال من ذوي القدرات الخاصة.
وبدأت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي حول ما قام به الأولمبياد الخاص المصرى خلال فعاليات الملتقى الوطني الأول بمحافظة الفيوم.
وفي كلمته رحب محافظ الفيوم، بجميع المشاركين في فعاليات الملتقى على أرض المحافظة، مثمنًا جهود الأولمبياد الخاص المصرى بكافة محافظات مصر حيث يوجد تقدم ملموس في المستوى وتنوع الأنشطة والتحرك الإقليمي والجغرافي.
وقال المحافظ "أن الأطفال من ذوي الهمم هم هدايا ومنح من الله تعالى يجب الحفاظ عليها"، وطالب كل أب وأم لديهم أطفال من هذه الفئة بضرورة الاهتمام بهم وتوفير كافة مستلزماتهم واستغلال أنصاف الفرص التي تعود بالنفع عليهم، حتي يكونوا أطفال مفيدين لخدمة أنفسهم ومجتمعاتهم.
وكشف "الأنصاري" أن هناك اهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية والقيادة السياسية بالأطفال بشكل عام والأطفال ذوي الهمم بشكل خاص، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يتعامل مع هذه الفئة من الأطفال بروح الأب، كما أنه يوجه بتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات الضرورية اللازمة لهم لدمجهم في المجتمع، مؤكدًا أن المحافظة تسعي جاهدة لتسخير كافة الإمكانيات والقدرات لخدمة أبناءنا وبناتنا من ذوي الهمم.
ومن جانبه أشار رئيس الأولمبياد الخاص المصرى: إلي اهتمام الأولمبياد بافتتاح فروع جديدة بكافة محافظات مصر لخدمة الأطفال من ذوي القدرات الخاصة والإعاقات الفكرية، لافتًا إلي أنه تم افتتاح فروع بعدد 18 محافظة حتى الآن، وسيتم تغطية باقي المحافظات تباعًا، موضحًا أنه تم تدريب عدد 86 مدرب ومدربة على كيفية التعامل مع الأطفال من ذوي الإعاقات الذهنية لخدمة هذه الفئة وتدريبهم علي كافة الأنشطة والمهارات.
وكشف رئيس الأولمبياد، أن الملتقي الوطني الذي تم تنظيمه بمحافظة الفيوم يُعد من أنجح الملتقيات التي عقدت في الفترة الأخيرة، لافتًا إلي أن الجميع في الأولمبياد يركزون علي محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية للمشاركة البناءة في تنمية تلك المحافظات، معربًا عن خالص شكره وتقديره لجميع القائمين على منظومة العمل بالمحافظة لإنجاح الملتقي، متمنيًا تنظيم ملتقيات أخري على أرض محافظة الفيوم واحة مصر الصغري.
وعلى هامش فعاليات الملتقي، تفقد محافظ الفيوم ورئيس الأولمبياد الخاص المصري، غرف الكشف الصحي علي اللاعبين من الأطفال من ذوي الهمم، ومشروع التأهيل المهني والحرفي للأفراد من ذوي الإعاقات الفكرية، ومنتجات مشروع مراكز التدريب المهني والحرفي للأطفال من ذوي القدرات الخاصة.
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