Advertisements

محافظ الفيوم: الأطفال ذوي الهمم هدايا ومنح من الله يجب الحفاظ عليها

الأحد 01/أغسطس/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
Advertisements
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حفل ختام فعاليات الملتقى الوطني الأول للأولمبياد الخاص المصري لرعاية ذوي القدرات الخاصة، الذى عقد بمركز التعليم المدني بشكشوك على ساحل بحيرة قارون، تحت شعار "الدمج المجتمعي.. لحياة أفضل". 

وحضر الفعالية الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

وبدأت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي حول ما قام به الأولمبياد الخاص المصرى خلال فعاليات الملتقى الوطني الأول بمحافظة الفيوم. 

وفي كلمته رحب محافظ الفيوم، بجميع المشاركين في فعاليات الملتقى على أرض المحافظة، مثمنًا جهود الأولمبياد الخاص المصرى بكافة محافظات مصر حيث يوجد تقدم ملموس في المستوى وتنوع الأنشطة والتحرك الإقليمي والجغرافي.

وقال المحافظ "أن الأطفال من ذوي الهمم هم هدايا ومنح من الله تعالى يجب الحفاظ عليها"، وطالب كل أب وأم لديهم أطفال من هذه الفئة بضرورة الاهتمام بهم وتوفير كافة مستلزماتهم واستغلال أنصاف الفرص التي تعود بالنفع عليهم، حتي يكونوا أطفال مفيدين لخدمة أنفسهم ومجتمعاتهم.

وكشف "الأنصاري" أن هناك اهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية والقيادة السياسية بالأطفال بشكل عام والأطفال ذوي الهمم بشكل خاص، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يتعامل مع هذه الفئة من الأطفال بروح الأب، كما أنه يوجه بتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات الضرورية اللازمة لهم لدمجهم في المجتمع، مؤكدًا أن المحافظة تسعي جاهدة لتسخير كافة الإمكانيات والقدرات لخدمة أبناءنا وبناتنا من ذوي الهمم.

ومن جانبه أشار رئيس الأولمبياد الخاص المصرى: إلي اهتمام الأولمبياد بافتتاح فروع جديدة بكافة محافظات مصر لخدمة الأطفال من ذوي القدرات الخاصة والإعاقات الفكرية، لافتًا إلي أنه تم افتتاح فروع بعدد 18 محافظة حتى الآن، وسيتم تغطية باقي المحافظات تباعًا، موضحًا أنه تم تدريب عدد 86 مدرب ومدربة على كيفية التعامل مع الأطفال من ذوي الإعاقات الذهنية لخدمة هذه الفئة وتدريبهم علي كافة الأنشطة والمهارات.

وكشف رئيس الأولمبياد، أن الملتقي الوطني الذي تم تنظيمه بمحافظة الفيوم يُعد من أنجح الملتقيات التي عقدت في الفترة الأخيرة، لافتًا إلي أن الجميع في الأولمبياد يركزون علي محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية للمشاركة البناءة في تنمية تلك المحافظات، معربًا عن خالص شكره وتقديره لجميع القائمين على منظومة العمل بالمحافظة لإنجاح الملتقي، متمنيًا تنظيم ملتقيات أخري على أرض محافظة الفيوم واحة مصر الصغري.

وعلى هامش فعاليات الملتقي، تفقد محافظ الفيوم ورئيس الأولمبياد الخاص المصري، غرف الكشف الصحي علي اللاعبين من الأطفال من ذوي الهمم، ومشروع التأهيل المهني والحرفي للأفراد من ذوي الإعاقات الفكرية، ومنتجات مشروع مراكز التدريب المهني والحرفي للأطفال من ذوي القدرات الخاصة.
محافظ الفيوم: الأطفال ذوي الهمم هدايا ومنح من الله يجب الحفاظ عليها
محافظ الفيوم: الأطفال ذوي الهمم هدايا ومنح من الله يجب الحفاظ عليها
محافظ الفيوم: الأطفال ذوي الهمم هدايا ومنح من الله يجب الحفاظ عليها
محافظ الفيوم: الأطفال ذوي الهمم هدايا ومنح من الله يجب الحفاظ عليها
محافظ الفيوم: الأطفال ذوي الهمم هدايا ومنح من الله يجب الحفاظ عليها
محافظ الفيوم: الأطفال ذوي الهمم هدايا ومنح من الله يجب الحفاظ عليها
محافظ الفيوم: الأطفال ذوي الهمم هدايا ومنح من الله يجب الحفاظ عليها
محافظ الفيوم: الأطفال ذوي الهمم هدايا ومنح من الله يجب الحفاظ عليها
محافظ الفيوم: الأطفال ذوي الهمم هدايا ومنح من الله يجب الحفاظ عليها
محافظ الفيوم: الأطفال ذوي الهمم هدايا ومنح من الله يجب الحفاظ عليها
محافظ الفيوم: الأطفال ذوي الهمم هدايا ومنح من الله يجب الحفاظ عليها
محافظ الفيوم: الأطفال ذوي الهمم هدايا ومنح من الله يجب الحفاظ عليها
محافظ الفيوم: الأطفال ذوي الهمم هدايا ومنح من الله يجب الحفاظ عليها
محافظ الفيوم: الأطفال ذوي الهمم هدايا ومنح من الله يجب الحفاظ عليها
محافظ الفيوم: الأطفال ذوي الهمم هدايا ومنح من الله يجب الحفاظ عليها
محافظ الفيوم: الأطفال ذوي الهمم هدايا ومنح من الله يجب الحفاظ عليها
محافظ الفيوم: الأطفال ذوي الهمم هدايا ومنح من الله يجب الحفاظ عليها
محافظ الفيوم: الأطفال ذوي الهمم هدايا ومنح من الله يجب الحفاظ عليها
محافظ الفيوم: الأطفال ذوي الهمم هدايا ومنح من الله يجب الحفاظ عليها
محافظ الفيوم: الأطفال ذوي الهمم هدايا ومنح من الله يجب الحفاظ عليها
محافظ الفيوم: الأطفال ذوي الهمم هدايا ومنح من الله يجب الحفاظ عليها
محافظ الفيوم: الأطفال ذوي الهمم هدايا ومنح من الله يجب الحفاظ عليها
محافظ الفيوم: الأطفال ذوي الهمم هدايا ومنح من الله يجب الحفاظ عليها
محافظ الفيوم: الأطفال ذوي الهمم هدايا ومنح من الله يجب الحفاظ عليها

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر ذوي الهمم منحة من الله ذوي الهمم الفيوم

أخبار تهمك

عاجل.. موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يستهدف ضم صفقتين من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي

منذ نصف ساعة

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ حوالي 13 ساعة

رغم التألق.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ 34 دقيقة

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 6 ساعات

ليس رمضان صبحي.. الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و نصف

عاجل.. كارتيرون يستقر على عودة الطائر المهاجر

منذ ساعة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات

خبر عاجل من "مكتب التنسيق" لطلاب الثانوية العامة

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يومين

طبيب: المتحور دلتا سيصل مصر في هذا الموعد (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير القوى العاملة ومحافظ الإسكندرية يطلقان برنامج "مصر بكم أجمل" لتأهيل متحدي الإعاقة لسوق العمل

محافظ الفيوم يكرم الرياضيين المتميزين من ذوي الهمم

غدا.. وزير الرياضة يشهد فعاليات مؤتمر العودة الآمنة لأنشطة الأولمبياد الخاص

افتتاح بطولة الجمهورية للمكفوفين بالفيوم

عادل بدر مدير مركز "طلعت حرب" الثقافي يكشف تفاصيل احتفالية ذوي القدرات الخاصة واهتمام مجلس الوزراء

محافظ الفيوم يشهد اللقاء التعريفي لبرنامج تمكين المرأة الريفية بإطسا "باب رزق"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:27 م

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

01:43 م

خبر عاجل من "مكتب التنسيق" لطلاب الثانوية العامة

07:49 م

ريال مدريد يستهدف ضم صفقتين من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي

08:31 م

رغم التألق.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

08:28 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان