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عاجل| بعد استغاثة والدها.. الرئيس يوجه بمعالجة الطفلة الفلسطينية بمعهد ناصر

الأحد 01/أغسطس/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استقبال الطفلة الفسلطينية "بيان محمود" المصابة بمرض جلدي نادر، مساء اليوم الأحد بمستشفى معهد ناصر، لبدء تلقي العلاج وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت الوزيرة، أنه تم نقل الطفلة من معبر رفح البري بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، وكان في استقبالها مدير مستشفى معهد ناصر وفريق طبي، يضم أطباء وممرضين في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجلدية، المناعة)، مؤكدة أن الطفلة الفلسطينية خضعت إلى الكشف الطبي الأولي فور وصولها للمستشفى.

وأضافت أنه جارى إجراء عدة فحوصات للطفلة "مناعية، ومعملية"، لتشخيص حالتها بصورة دقيقة، والبدء في تلقي العلاج اللازم، لافتًة إلى أن الطفلة تخضع إلى الرعاية الصحية الفائقة والمتابعة الطبية المستمرة، وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية لمتابعة استجابتها للعلاج.

يُذكر أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجاب إلى مواطن فلسطيني يستغيث لعلاج نجلته البالغة 7 سنوات، ووجه سيادته بعلاجها داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية على نفقة الدولة، حيث تعاني الطفلة من منذ ولادتها من مرض جلدي نادر.
عاجل| بعد استغاثة والدها.. الرئيس يوجه بمعالجة الطفلة الفلسطينية بمعهد ناصر
عاجل| بعد استغاثة والدها.. الرئيس يوجه بمعالجة الطفلة الفلسطينية بمعهد ناصر
عاجل| بعد استغاثة والدها.. الرئيس يوجه بمعالجة الطفلة الفلسطينية بمعهد ناصر
عاجل| بعد استغاثة والدها.. الرئيس يوجه بمعالجة الطفلة الفلسطينية بمعهد ناصر
عاجل| بعد استغاثة والدها.. الرئيس يوجه بمعالجة الطفلة الفلسطينية بمعهد ناصر
عاجل| بعد استغاثة والدها.. الرئيس يوجه بمعالجة الطفلة الفلسطينية بمعهد ناصر
عاجل| بعد استغاثة والدها.. الرئيس يوجه بمعالجة الطفلة الفلسطينية بمعهد ناصر
عاجل| بعد استغاثة والدها.. الرئيس يوجه بمعالجة الطفلة الفلسطينية بمعهد ناصر
عاجل| بعد استغاثة والدها.. الرئيس يوجه بمعالجة الطفلة الفلسطينية بمعهد ناصر
عاجل| بعد استغاثة والدها.. الرئيس يوجه بمعالجة الطفلة الفلسطينية بمعهد ناصر
عاجل| بعد استغاثة والدها.. الرئيس يوجه بمعالجة الطفلة الفلسطينية بمعهد ناصر
عاجل| بعد استغاثة والدها.. الرئيس يوجه بمعالجة الطفلة الفلسطينية بمعهد ناصر
عاجل| بعد استغاثة والدها.. الرئيس يوجه بمعالجة الطفلة الفلسطينية بمعهد ناصر
عاجل| بعد استغاثة والدها.. الرئيس يوجه بمعالجة الطفلة الفلسطينية بمعهد ناصر

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عاجل| بعد استغاثة والدها.. الرئيس يوجه بمعالجة الطفلة الفلسطينية بمعهد ناصر

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