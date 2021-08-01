الديهي يكشف مفاجأة عن حقيقة مرض "الغنوشي"



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الغنوشي اتهم الرئيس التونسي في مقال له بصحيفة "النيويورك تايمز" بالانقلاب على الدستور، محاولة لاستمالة المجتمع الامريكي والغرب، متهم "نيويورك تايمز" بعدم المهنية والحيادية لمحاولتها إظهار ما حدث بتونس وكأنه انقلاب عسكري.



وتابع، أن "الغنوشي" في تصريحات بالصحافة الأمريكية والإيطالية والبريطانية يمارس رذيلة قلة الأدب الإخوانية في الهجوم على مصر، معقبًا للغنوشي: "أنت عندك أزمة داخلية مالك ومال مصر، مصر ستظل عقدة وجلطة في شريان الإخوان، استحي وعيب واختشي، الحديث عن مصر نوع من التسطيح".





واعتبر، أن مرض الغنوشي مجرد ادعاء لتسفيره للخارج للهروب من التوقيف، مشيرًا إلى أن الغنوشي لديه أموال تخطت المليار دولار حصلها من الفساد، ويرى أن القانون والقضاء قد اقترب منه ويتمارض للخروج من تونس.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن راشد الغنوشي، أُس البلاء والعمود الفقري للفوضى، والديكتاتور الإخواني زعيم حزب النهضة –على حد وصفه- يهاجم الرئيس التونسي، ويتهمه بالديكتاتورية لتجميده للبرلمان.