في ذكري ميلاده.. تعرف على أول أجر حصل عليه الراحل سعيد صالح

يصادف اليوم ذكري ميلاد النجم الراحل سعيد صالح، الذي ولدي في مثل هذا اليوم الموافق 31 يوليو، وقدم أعمال كثيرة وخالدة في تاريخ السينما المصرية.



حصل الفنان سعيد صالح علي أول أجر له من المخرج السيد بدير وكان12 جنيهًا في أحد أعماله الفنية أثناء بداية مشواره الفني، وزاد أجره بعد ذلك في مسرحية مدرسة المشاغبين حتي وصل الي 80 جنيهًا.





ويرجع الفضل في اكتشاف سعيد صالح للفنان الكبير حسن يوسف، الذي قدمه للمرة الأولى إلى مسرح التلفزيون، من خلال مسرحية "هاللو شلبي" عام 1969، واستطاع بموهبته وتلقائيته أن يصل لقلوب الجماهير، التي جعلت المنتجين والمؤلفين يتسارعون في الوصول إليه والتعاقد معه.



وشارك الفنان سعيد صالح في العديد من الأعمال أبرزها: "العيال كبرت"، "مدرسة المشاغبين"، "سلام يا صاحبي"، "زهايمر"، "توت توت"، "رجال بلا ثمن"، "عزبة الصفيح"، "لو كنت مكاني"، "الضائعة"، "فقراء ولكن سعداء"،