مع زوجته على الشاطئ.. محمود ياسين في رحلة صيفية (صورة)

ظهر الفنان محمود ياسين، في صورة قديمة له أثناء استمتاعه بالإجازة الصيفية على شاطئ البح.



واصطحب "ياسين" زوجته شهيرة في رحلته الصيفية، كما ظهر وهو يحمل ابنته رانيا، وارتدت شهيرة مايوه فيما اعتمد "ياسين" في إطلالته الصيفية على الشورت.



وقدم محمود ياسين عدد من الأعمال الفنية، منذ شبابه إلى أن تطورت أعماله ليؤدي دور الأب والجد، الناضج والعاقل والصارم في بعض الأحيان، كما أن أعماله القديمة مازال الجمهور يشاهدها ويستمتع برؤيتها.