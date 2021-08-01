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وزير الاتصالات: مصر الثالثة إفريقيًا في سرعة الانترنت

الأحد 01/أغسطس/2021 - 09:14 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن بوابة مصر الرقمية تقدم أكثر من 90 خدمة سواء في المرور، او ترخيص المركبات أو دفع المخالفات، وكافة إجراءات تجديد المركبات سواء كانت سيارة أو موتوسيكل، كما أن البوابة تحتوي على إمكانية تجديد بطاقة التموين او استخراج بديل تالف.

وتابع وزير الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن البوبة مصر الرقمية تحتوي على إمكانية رفع الدعاوي عن بعد، وتم اطلاق خدمة استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة القومي او مستخرج لشهادة الميلاد، وهذا الأمر يتم من خلال المنصة، من خلال الدفع على المنصة، ويتلقي الوثيقة من خلال البريد، بعد كتابة العنوان.

ولفت إلى أن الدولة تقوم بجهود كثيرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي للتيسير على أصحاب المعاشات في صرف المعاشات، مشيرًا إلى أن الوزارة علمت على ابتكار حلول غير تقليدية للتخلص من مشكلة الزحام على مكاتب البريد أثناء تلقي المعاش، وهذا الامر يكون من خلال تحويل المعاش على محفظة الهاتف، ومن ثم يستطيع صرف المعاش من منفذ شركة المحمول والحصول على المعاش

ولفت إلى أن مصر المركز الثالث في سرعة الانترنت في القارة الإفريقية، وهذا الامر حدث من خلال مشروع ضخم من خلال أحلال الكابلات النحاسية بكابلات ضوئية، وتحديث الأماكن المركزية، مشيرا إلى أن هذا المشروع كلف الدولة المصرية أكثر من 30 مليار جنيه.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الاتصالات مصر سرعة الانترنت الانترنت

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