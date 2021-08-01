موسيماني يحسم عودة الجوكر إلى الأهلي

حسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مصير عمار حمدي نجم الفريق المعار إلى صفوف الاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم الحالي.

و هناك إشادة كبيرة من جانب المدير الفني الجنوب أفريقي بالمستوى الذي ظهر به عمار حمدي في أولمبياد طوكيو وأعلن تمسكه به عقب نهاية الموسم.

ويرى موسيماني أن الفريق يحتاج لخدمات عمار في ظل قدرته على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب مثل الجناح وخط الوسط وصانع الألعاب والظهير الأيمن.

وفي وقت سابق، طالب البعض داخل جهاز كرة القدم في الأهلي باستمرار عمار حمدي على سبيل الإعارة لمدة موسم جديد.