موجز البرلمان| تحذيرات من انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب، نعرض أهمها في نشرة "موجز البرلمان":



نائبة تحذر من انتشار الموجه الرابعة لفيروس كورونا

حذرت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، المواطنين من الموجة الرابعة من فيروس كورونا، والتي تعتبر هى الأشد فتكًا والأوسع انتشارًا والأغرب فى الأعراض من 3 موجات السابقة، مشيرة إلى أن هناك إهمال للمواطنين من اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتعارف عليها من ارتداء الكمامات واستخدام المواد الكحولية وغيرها من الإجراءات.



وقالت عطوة، حلال البيان الصادر لها، إن انتشار الموجه الرابعة لفيروس كورونا يساهم في وضع أعباءً إضافية على الأطقم والكوادر الطبية التى تستقبل المرضى بعد تدهور حالاتهم، ما يُزيد من أعداد الوفيات، ليس فقط ذلك وأنما تمثل اعباء على الدولة المصرية والاقتصاد ايضا، مطالبة جميع المواطنين باتخاذ أقصى الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للنجاة من هذه الموجة القاسية.



وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تطبيق الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الاجراءات الاحترازية على المواطنين وفرض عقوبات صارمة لكي تنتصر الدولة المصرية على هذا الفيروس اللعين، خاصة وأن الوضع داخل المستشفيات في حالى انتشار الموجه الرابعة سيكون كارثي، خاصة وأن الحالة الصحية للأطباء لم تستحمل ذلك، نظرا للمجهودات التي بذلت خلال الفترة الماضية.



بعد تكليفات الرئيس.. برلماني: البنك المركزى شريك في الحياة الاجتماعية

أشاد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للبنك المركزي، بتطوير أداء القطاع المصرفي فيما يقدمه من خدمات مالية لمختلف فئات المواطنين عبر منظومة البنوك، والعمل على ثبات السياسات الهادفة لاستقرار أداء القطاع النقدي.



وقال "مهني" في بيان له، اليوم الأحد، إن هذه التطويرات تهدف لتعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة وقدرة البنك المركزي على تمويل المبادرات التنموية المختلفة تجاه الأفراد والفئات متوسطي ومحدودي الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرات التمويل العقاري.



وأشار وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن الاقتصاد المصري اثبت مؤخرًا تماسكًا ونجاحًا كبيرًا انعكس على استقرار المؤسسات المصرفية الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، خاصةً على خلفية حزمة مبادرات البنك المركزي التي خففت الأعباء على المواطنين والشركات من خلال تأجيل استحقاقات القروض لمدة 6 أشهر، فضلًا عن طرح شهادات استثمارية بأسعار فائدة مرتفعة أثناء الجائحة.



وأكد عضو مجلس النواب، أن البنك المركزى يعتبر شريكًا فى الحياة الاجتماعية، وأن أحد أهم أهدافه تنشيط وحماية الاقتصاد القومى والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى واستقرار القطاع المصرفى.



برلمانية: المجلس شهد ممارسة فاعلة لدوره الرقابي من أول يوم لانعقاده

قالت النائبة ألفت المزلاوي، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، إن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، شهد خلال دور الإنعقاد الأول ممارسة فاعلة لدوره الرقابي والتي بدت واضحة منذ اليوم الأول للانعقاد.



وأضافت "المزلاوي" في تصريح خاص لـ "الفجر" قائلة: بعد أن استكمل المجلس تشكيل أجهزته ولجانه البرلمانية، قرر أن تكون أول أعماله استدعاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي التي سارعت في تلبية طلب المجلس، للإدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذى سبق وأن حظيت بموجبه على ثقة المجلس.



وأشارت إلى أن الكلمة التى ألقاها الدكتور حنفى جبالى بعد انتخابه رئيسًا لمجلس النواب تقول إنه رجل يملك فهمًا خاصًا للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، التى لا يكون البرلمان برلمانًا إلا إذا مارسها تجاه الحكومة القائمة على النحو الصحيح، مؤكدة أن رئيس المجلس في كلمته لفت انتباه الأعضاء منذ البداية إلى أن مهمتهم فى الرقابة البرلمانية لا تقل عن مسؤوليتهم فى تشريع القوانين، وأن عليهم أن يمارسوا المهمة والمسؤولية معًا، وأن يؤدوا فيهما بأمانة فلا يقصروا هنا أو يسرفوا هناك.



وأكدت عضو مجلس النواب، أن خطاب الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة الأولي للمجلس أوضح أن عمق الرقابة البرلمانية يكمن فى عدم التهويل أو التهوين من الشأن الذي تراقبه، فالرقابة المثالية هي التى لا تتربص ولا تتصيد الأخطاء، وإنما رقابة يكون هدفها التعاون لا قطع الجسور بين السلطتين: التشريعية من جهة، ثم التنفيذية من الجهة الأخرى.



وتابعت قائلة: الرقابة البرلمانية لها أدواتها التى لا تتم إلا بها، وهذه الأدوات تبدأ من السؤال البرلمانى الذى هو أخف الأدوات وأقلها قوة، ثم تمر بطلب الإحاطة الذى يرتقى درجة أعلى فى المساءلة، ثم تصل إلى الاستجواب الذى يمثل الذروة فى أى مساءلة برلمانية، مؤكدة أنه كثيرًا ما أطاحت الاستجوابات بوزراء وحكومات.



ولفتت "المزلاوي" إلى أنه منذ الثانى عشر من يناير إلى الثامن والعشرين من يوليو المنصرمين، كشف حصاد المجلس الجديد عن عقد 59 جلسة عامة امتدت إلى 278 ساعة، بلغ فيها عدد المتحدثين 532 برلمانيًا، بنسبة مئوية مقدارها 88% وهو ما يعكس جدية النواب ورغبتهم فى العمل والضغط وتنفيذ مطالب دوائرهم وتحقيق تطلعات الجماهير.



وكان قد أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الثلاثاء الماضي، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

