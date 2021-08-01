بالروب.. صورة نادرة لأمينة رزق خلال عطلتها الصيفية

تألقت الفنانة أمينة رزق، في صورة نادرة لها أثناء استمتاعها بالعطلة الصيفية.



وظهرت "رزق" بالروب وبملابس صيفية في عطلتها الصيفية، والذي ارتدت داخله شورت، كما ظهر شعرها وهو مبلل في صباح أحد الأيام الصيفية.



وقدمت أمينة رزق عدد من الأعمال الفنية القيمة، كما أحبها الجمهور من خلال ظهورها الطاغي، كما أن أعمالها مازالت خالدة حتى الآن ويشاهدها الجيل الحاضر.



وظهر عدد كبير من نجوم الزمن الجميل في صور أثناء استمتاعهم بالإجازة الصيفية.