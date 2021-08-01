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طارق فهمي: الجزائر قادرة على تحريك المياه الراكدة في ملف السد الإثيوبي

الأحد 01/أغسطس/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على تدخل ووساطة الجزائر في ملف السد الإثيوبي، قائلا: إن الجزائر دولة مهمة في نطاقها الإقليمي، مشيرا إلى أن زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى مصر تعد جولة استطلاعية ولمحاولة الإلمام بأطراف هذا الملف.

وأشار "فهمي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى مصر يجب أن تفهم في سياقها، مضيفا أن الجزائر تتحرك في مسارين عربي وإفريقي فيما يتعلق بملف السد الإثيوبي، حيث أصبح هذا الملف شأن دولي.

وأضاف أن الجزائر تريد أن تلعب دور مهم في نطاقها الإقليمي، لافتا إلى أن الاتحاد الإفريقي لم يعد ما يقدمه، معتبرا أن الجزائر لديها قدرة على تحريك المياه الراكدة من خلال ممارسة دور الوسيط المباشر في ملف السد الإثيوبي.

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ملف سد النهضة مصر لاتحاد الأفريقي اثيبويا

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