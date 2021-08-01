لقاء الخميسي تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور عبر "الإنستجرام"



تحرص الفنانة لقاء الخميسي على التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".



نشرت "الخميسي" عدة صور جديدة لها، من خلال صفحتها الشخصية وبدت فيها وهي مرتدية فستان كط باللون الأبيض، وبدت بتسريحة شعر جديدة "كحكة"، ونسقت مع إطلالتها مكياجا بالألوان الهادئة، مما أثار إعجاب المتابعين



يذكر أن الفنانة لقاء الخميسي شاركت في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل" ضد الكسر" وهو من بطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، مصطفي درويش، تارا عماد، هشام إسماعيل، ومن تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.