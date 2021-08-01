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ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في تركيا إلى 8

الأحد 01/أغسطس/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر
وكالات
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ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات المستعرة في ساحل جنوب تركيا إلى 8 أشخاص حتى اليوم الأحد، فيما يكافح رجال الإطفاء النيران لليوم الخامس على التوالي حيث وصلت إلى المنتجعات الساحلية.

 

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن شخصين لقيا حتفهما يوم الأحد في بلدة ماناوجات جنوب البلاد، وأن عشرة آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات.

 

وأفادت السلطات بأن معظم الحرائق التي تخطى عددها المئة في تركيا في الأيام الخمسة الماضية تم احتواؤها.

 

وصرح وزير الزراعة وشؤون الغابات بكر باكدميرلي بأن بعض الحرائق التي تسببت في اشتعالها الحرارة الشديدة والرياح لا تزال مستعرة في ماناوغات ومرمريس وبلدة ميلاس مما دفع السلطات لإخلاء بعض المناطق السكنية والفنادق.

 

وفي منتجع بودروم الشهير، تم إجلاء مجموعة من السياح والعاملين في فنادق باستخدام الزوارق بعد أن انتشرت ألسنة اللهب وملأ الدخان سماء المنطقة، قبل السيطرة على الحريق صباح اليوم.

 

وتظهر بيانات وزارة الزراعة وشؤون الغابات أن الجهود لا تزال جارية لإخماد ستة حرائق لا تزال مشتعلة.

 

وتم إجلاء آلاف الأشخاص عن منازلهم منذ يوم الأربعاء، وشاركت فرق دعم من روسيا وأوكرانيا وإيران وأذربيجان في إخماد النيران بالتعاون مع الفرق المحلية ومتطوعين.

 

وتعهدت الحكومة التركية بإعادة بناء المناطق المدمرة وتعويض المواطنين عن الخسائر الناجمة عن الحرائق.

 

وفي اليونان المجاورة، قالت السلطات إن رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على حريق اندلع في الغابات في غرب البلاد ودمر عددا من المنازل وتسبب في إصابة 15 شخصا بمشاكل في التنفس نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

 

وارتفعت درجات الحرارة في البلاد في الأيام الماضية ومن المتوقع أن تبلغ 44 درجة مئوية يومي الاثنين والثلاثاء.

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غابات تركيا

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