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تعرف على سبب عدم دفن انتصار الشراح حتى الآن

الأحد 01/أغسطس/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشف مازن التميمي، عن موعد وصول جثمان الفنانة الراحلة انتصار الشراح، من لندن إلى الكويت وذلك عقب وفاتها أمس السبت عقب صراع مع المرض.

وقال "التميمي" أنه يتم إنجاز بعض التصريحات لنقل الجثمان من لندن لـ الكويت،ومن المقرر أن يصل الجثمان يوم الأربعاء المقبل.

وحرص عدد كبير من نجوم الوطن العربى على نعي الفنانة الكويتية انتصار الشراح التي وافتها المنية صباح اليوم السبت بعد فترة طويلة من المعاناة مع المرض والانتكاسات الصحية المتكررة.

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