تعاون بين المعهد العالي الكندي ووكالة الفضاء المصرية بشأن "كويكب مصر"

وقام طلاب المعهد العالي الكندي بزيارة وكالة الفضاء المصرية تحت إشراف الدكتورة أمال الغزاوي عميد كلية الإعلام بالمعهد وبحضوركل من أحمد علاء ومحمد عماد المعيدين بكلية الإعلام، وذلك تلبية لدعوة الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية بمشاركة طلاب الإعلام إيمانًا من الوكالة بمبدأ التعاون المثمر بين الوكالة وطلاب الجامعات، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانيات الوطنية المصرية.





وقدمت هيا علاء المسئولة عن المبادرة بوكالة الفضاء عرض عن أهمية نشر ثقافة تكنولوجيا الفضاء في المجتمع المصري، وكذلك أهداف المبادرة والدور الفعال للطلاب في تحقيق اهدفها مع توضيح بعض المفاهيم الخاصة بالمبادرة وحس الطلاب على المشاركة البناءة فى كيفية نشر الثقافة والتوعية.





كما قامت مهندسة أنظمة دفع الأقمارالصناعية ميار وائل، بتقديم عرض يخص المشاريع الحالية للوكالة واهدفها المستقبلية في مجال الفضاء ثم اصطحاب الوفد فى جولة معرفية داخل وكالة الفضاء من خلالها قاموا بزيارة معمل الحمولة الفضائية، ومعمل التصوير الفضائي، والنموذج الهندسي، ومبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية (AIT).





كما قدمت علا عمر القائم بأعمال مديرالعلاقات الدولية بتقديم عرض عن دور وكالة الفضاء المصرية فى توطيد العلاقات الدولية ودورها الفعال مع الوكالات الفضاء العالمية.



كما تم الاتفاق على قيام الوفد الطلابي بمشروع إعلامي عن معمل الإتصالات بوكالة الفضاء المصرية وذلك لتوعية المواطنين فى كافة أنحاء محافظات الجمهورية بدور الفضاء في المجتمع

استقبلت وكالة الفضاء المصرية خلال الأسبوع الجاري طلاب كلية إعلام المعهد العالي الكندي للتكنولوجيا والإعلام الحديث ضمن فعاليات مبادرة "كويكب مصر" التى أطلقتها الوكالة فى مايو الماضي بالتعاون مع الجامعات المصرية لنشر الوعي بأهمية تكنولوجيا الفضاء وترسيخ مفهوم دور الدولة في تنمية قدرات الشباب وخاصة طلاب كليات إعلام ليكونوا وسائل اتصال مباشر مع المجتمع المحيط بيهم والمشاركة مع الجمهور.