عاجل.. بيراميدز يستهدف خطف قناص الأهلي

أفادت بعض المصادر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سعي إدارة النادي إلى الحصول على صفقة جديدة من النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وقال المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه في تصريح خاص " للفجر الرياضي " أن إدارة بيراميدز تسعى للحصول على خدمات مروان محسن مهاجم النادي الأهلي.





وباتت ايام مروان محسن معدودة في القلعة الحمراء وذلك بسبب سوى التوفيق الذي يلازمه الأمر الذي جعل موسيماني يعتمد على محمد شريف في قيادة خط الهجوم.





وأصبح محسن قريب للغاية من الرحيل عن القلعة الحمراء فيما يسعى بيراميدز إلى تجديد دماء خط هجومه عن طريق ضم قناص النادي الأهلي.