محامي محمد رمضان يكشف لـ "الفجر الفني" تفاصيل الحكم بتغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه





قضت محكمة جنح الشيخ زايد بالحكم لصالح الفنان محمد رمضان وتغريم الإعلامي عمرو أديب 10 آلاف جنيه مصري، وإلزامه بدفع 50 جنية مصاريف المحاماة، في قضية سب وقذف رمضان.



وتواصل "الفجر الفني" مع أحمد الجندي محامي محمد رمضان، للتعليق على الحكم وقال: هذا حكم أول درجة، ويجوز للطرف الآخر استئنافه.



وأضاف: وهذه هي غرامة مبدئية وتعويض مدني مبدئي، لحين الفصل في التعويض النهائي.



وكان أديب قد هاجم رمضان بعد نشره فيديو وهو يلقي بدولارات في المسبح الخاص بمنزله، عقب إصدار حكم قضائي بإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه لصالح الطيار الراحل أشرف أبواليسر، وما بين الأخذ والرد اندلعت الأزمة بينهما.