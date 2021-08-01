"لأول مرة منذ 18 عاما".. السعودية تعتمد 11 جامعة مصرية

أعلن خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي المصري، اعتماد المملكة العربية السعودية 11 جامعة مصرية لأول مرة منذ 18 عاما، لفتحها للطلاب السعوديين لاستكمال الدراسات العليا في مصر.





وأشار وزير التعليم العالي المصري، خلال استقباله المستشار الثقافي السعودي بالقاهرة أحمد الفريح إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة سبل الدعم والتيسير اللازم للطلاب السعوديين الدارسين بالجامعات المصرية.





وبحث الجانبان آليات التعاون العلمي والتعليمي بين مصر والسعودية، وسبل تعزيز التعاون بين جامعات البلدين.





وأشاد عبد الغفار بالدور المحوري والمهم للمستشار الثقافي السعودي في دعم العلاقات بين مصر والسعودية في مجال التعليم العالي.





ودعا الوزير المصري المستشار السعودي إلى أن تكون مصر ضيف شرف على المعرض الرسمي للتعليم العالي الذى ستنظمه المملكة في أكتوبر المقبل.



