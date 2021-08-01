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بكلمات من ذهب.. أفشة يعلق على مرور عامين لانتقاله للأهلي

الأحد 01/أغسطس/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تحدث محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، عن مرور عامين على انتقاله للنادي الأحمر قادمًا من بيراميدز.

 

أفشة كتب عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام" :"سنتين مروا على انتقالي للنادي الأهلي، أفضل حاجة حصلت في حياتي على مستوى مسيرتي في الرياضة وكرة القدم".

 

وأضاف :"مكنتش متخيل الوقت ينر بالسرعة دي، بفضل الله سنتين بطولات كبيرة وإنجازات كثيرة".

 

وتابع :"قبل ما اجي الأهلي كان ممكن أثوب دي بطولات كثيرة جدًا، بعد ما لعبت وفهن طبيعة النادي وجمهوره طلعوا مش كفاية لأن مفيش كفاية في الأهلي".

 

وزاد :"إن شاء الله إن كان لينا نصيب نعيش مع الأهلي سنين وبطولات وإنجازات لأن أغلى حاجة في النادي ده الوقت يا تخرج منه كاتب التاريخ، يا تخرج منه تاريخ لم يكتب".

 

 

واختتم :"شكرًا جدًا على كل كلامكم الطيب ومشاعركم الجميلة".

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