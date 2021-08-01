قبيل انطلاق الأوكازيون الصيفي.. رسالة تحذير من "التموين" للتجار

وأشار "خليل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الأحد، إلى أن دور وزارة التموين خلال فترة الأوكازيون الصيفي ترتكز على القيام بحملات تفتيشية على المحلات المشاركة فيه للتأكد من تطبيق تخفيضات حقيقية، والاطّلاع على فواتير البيع قبل وبعد التخفيض، فضلا عن التأكد من جودة المنتج، وأنه لا يشوبه أي عيوب، ويليق بالمواطن المصري.





و أكد رئيس قطاع التجارة الداخلية، أن فترة الاوكازيون تفيد التاجر والمواطن والدولة معا، وشدد على أنه لا سبيل لوجود أي تحايل أو خداع من التجار للمواطنين، منوها بأن التاجر الذي سيُضبط مخالفا لشروط الأوكازيون سيعرض نفسه لغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه، مع مصادرة البضاعة، وناشد المواطنين الإبلاغ على الرقم 16280 حال رصد عدم أي مخالفة.

أكد الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، بداية موسم الأوكازيون الصيفي من الغد ولمدة شهر، موضحا أنه من حق صاحب المنشأة المشارك في الأوكازيون تطبيق التخفيض على كل منتجات المحل أو على جزء معين فقط.