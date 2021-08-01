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بنك مصر: نسعى إلى زيادة التعامل اللا نقدي (فيديو)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات المالية كان أمرًا مهمًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل أنتشار جائحة كورونا، وأن البنك يسعى إلى زيادة التعامل اللا نقدي، ولكن الكاش ما زال جزءا من ثقافة المجتمع.

وتابع "المغربي"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن البنك المركزي أصدر عدة قواعد لربط البنوك بمقدمي الخدمات الدفع مثل أمان وفوري، وغيرهم من الشركات، مشيرًا إلى أن البنك في السابق كان يتعاقد مع شركة أو أثنين من هذه الشركات، ولكن الجديد أن سيتم ربط كل الشركات بكل البنوك.

ولفتت إلى أن البنك المركزي يسعى لتحقيق الشمول المالي من خلال التعامل الرقمي، موضحًا أن خدمات الإيداع سواء في المحفظة الإلكترونية وخلافه يشجع المواطن على استخدام الخدمات البنكية، خاصة وأن شركات الدفع الإلكتروني لديها 420 ألف منفذ في كل أنحاء الجمهورية.

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