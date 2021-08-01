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مؤرخ يرصد خطأ أثري في تصميم العملة البلاستيكية الجديدة (صور)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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رصد بسام الشماع المرشد السياحي والمؤرخ المعروف، خطأ في طباعة العملات البلاستيكية الجديدة، حيث جاء الخطأ في المعلم الأثري المطبوع على العملة المصنوعة من البوليمر. 

وتابع الشماع في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن القائم على الطباعة صمم جامع محمد على باشا على العملة من فئة العشرين جنيهًا بألوان الطيف، وهي مشهورة في العالم بأنها تشير إلى المثليين، وبالطبع من قام بالتصميم لا يقصد ذلك -والكلام للشماع- ولكنه خطأ غير مقصود ويجب تعديله.

وتابع الشماع أنه في التعريف بالأثر على الجانب الآخر من العملة، كتب أن المعلم هو جامع محمد علي، على الرغم من أن أبراج وسور قلعة الناصر صلاح الدين الأيوبي تظهر في اللقطة، وكان يجب في التعريف بالأثر أن يكتب جامع محمد علي داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي. 

وطالب الشماع بتعديل هذه الأخطاء حيث تعتبر العملة خير سفير للمعالم السياحية والثقافة والعادات والتقاليد المصرية العريقة.
مؤرخ يرصد خطأ أثري في تصميم العملة البلاستيكية الجديدة (صور)
مؤرخ يرصد خطأ أثري في تصميم العملة البلاستيكية الجديدة (صور)

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