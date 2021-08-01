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قفزة في صادرات كوريا الجنوبية للشهر التاسع على التوالي

الأحد 01/أغسطس/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
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قفزت صادرات كوريا الجنوبية في شهر يوليو بنسبة 29.6% على أساس سنوي، لتواصل مكاسبها للشهر التاسع على التوالي في الوقت الذي حافظ فيه الاقتصاد العالمي على التعافي، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الرقائق الإلكترونية والسيارات، بحسب بيانات الحكومة الكورية الجنوبية الصادرة اليوم، الأحد.

وبلغت قيمة صادرات الشهر الماضي 55.4 مليار دولار، بحسب البيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.
 
كما ارتفعت الواردات بنسبة 38.2% لتصل إلى 53.6 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 1.76 مليار دولار،وهو الشهر الخامس عشر على التوالي الذي تسجل فيه البلاد فائضًا تجاريًا.

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