بعد تغريب عمرو أديب 10 آلاف جنيه.. القصة الكاملة لسب عمرو أديب لمحمد رمضان







انتصر الفنان محمد رمضان على الإعلامي عمرو أديب، بعدما أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد، قرارها بتغريم الأخير، مبلغا قدره 10 آلاف جنيه، وقضت برفض الدعوى المدنية المقابلة، و50 جنيها أتعاب محاماة، في دعوى السب والقذف التي حملت رقم 1244 سنة 21، في اتهامه بسب وقذف الفنان الشاب.



وتكمن تفاصيل انطلاق شرارة الأزمة بينهما، عندما انتقد أديب رد فعل الفنان محمد رمضان عقب إلزامه بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار "أشرف أبواليسر" بسبب الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة"، بعدما ألقى خلال فيديو دولارات في حمام السباحة.



وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن ما صدر من الفنان يمثل استفزازا للمواطن في مصر الذي يعاني من أجل الحصول على لقمة العيش، قائلًا: "أنت عدو نفسك بترمي الفلوس في بلد الناس طافحة الكوتة فيها".



هذا الأمر أثار حفيظة رمضان؛ وخرج عن صمته ورد بنشر مقطع فيديو يخاطبه أديب خلاله بالقول: "يا محمد إحنا اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون"، بينما هو يتقمص شخصية "رفاعي الدسوقي" التي قدّمها في مسلسله "الأسطورة" (2016)، ويعلّق: "بس يا بابا".



ولم يكتفي بذلك، بل دمج مقطعا من أحد مسلسلاته بحديث أديب الذي قال فيه: "يابني إهدا يا بني ارجع لعقلك يا حبيبي بلاش غرور".ليرد رمضان وهو يصفع أحد الممثلين: "وإنت حاشر دماغك ليه؟".



وما بين الأخذ والرد بينهما، علق أديب خلال برنامجه بالقول: "الإنسان المتربي نعمة، ولو الانسان مش متربي ممكن يلاقي اللي يربيه، فيه ناس بتاخد الحياة في وشها وفاكرة إنها مسنودة، معنديش مشكلة إني أختلف مع حد بأدب، ومش هدخل في سجال قليل الأدب، ولكن لو محدش رباك أنا هربيك".



وأضاف: "فيه قانون في البلد، والقانون ده جاب حق ناس كتير، وطلبت من المحامي طارق جميل سعيد في إقامة دعوة قضائية ضد الإساءة التي قام بها الفنان محمد رمضان، ولو أخدت أي تعويض هتبرع به لمستشفى أطفال أبو الريش، ويا أنا يا إنت".



وبعدها، قرر الفنان محمد رمضان إقامة دعوى ضد الإعلامي عمرو أديب، وجاء في دعواه تعويض قدره مائة ألف وواحد، عن الأضرار التي لحقت به جراء هجوم "أديب" عليه في حلقة من برنامجه "الحكاية" منتقدًا إياه عقب نشره لفيديو "الفلوس" الذي نشره الفنان عقب خسارته قضية الطيارأشرف أبواليسر.



وجاء في صحيفة الدعوى، أن المعلن إليه الأول الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا إعلاميا وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية.



وبحسب الدعوى، فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته، وأخذ يتناول موضوعا عاما بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريحه وسبه.



وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، قد أجلت الحكم يوم ١٧ يوليو في سب وقذف الفنان محمد رمضان، إداريًا، إلى شهر أغسطس الجاري.



واليوم قررت محكمة جنح الشيخ زايد، تغريم الإعلامي عمرو أديب 10 آلاف جنيه، وقضت برفض الدعوى المدنية المقابلة، و50 جنيها أتعاب محاماة، في دعوى السب والقذف التي حملت رقم 1244 سنة 21، في اتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان.



وكان المحامي أحمد الجندي، قد تقدم بصفته وكيلًا عن الفنان محمد رمضان، بدعوى ضد الإعلامي عمرو أديب بتهمة التشهير والتهديد والسب والقذف واستغلال النفوذ، وطلب تعويض مالي 100 ألف جنيه وواحد.

