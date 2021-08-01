زوجة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: "عاملني زي البيت الوقف"

أقامت سيدة، دعوى خلع ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، مشددة على أنها متضررة من الطريقة التي عاملها بها في الفترة الأخيرة، حيث أنه يرفض طلاقها، ويتركها في منزل أهلها دون إنفاق عليها أو على أبنائها، ودون أن يأخذهم إلى بيت الزوجية.



وقالت الزوجة في دعواها إنها متزوجة منذ 6 سنوات، وأنجبت طفلين، وكانت حياتها مع زوجها مثل أي أسرة عادية تحدث فيها خلافات ومشاكل ثم يتصافيان وتعود المياه إلى مجاريها، حتى حدثت بينهما مشاجرة بسبب استضافتها لأخيها وابن عمها في المنزل دون أن يكون هو موجودًا في المنزل.



وأشارت إلى أن ابن عمها جاء من السفر وجاء لزيارتها مع شقيقها، وبالتالي لم تستطع أن ترفض دخولهما حتى يعود زوجها من العمل، فاستقبلتهما، ولكن زوجها عندما عاد غضب كثيرًا لأن ابن عمها كان تقدم لخطبتها قبل الزواج وهي رفضت.



وأوضحت أنها نشبت بينها وبين زوجها مشاجرة كبيرة، وطردها من المنزل وذهبت إلى منزل أهلها، وفشلت محاولات الصلح بينهما، ويصر على أن يتركها "مثل البيت الوقف"، فلا يطلقها، ولا يعيدها إلى منزل الزوجية، ولذلك تطلب من المحكمة الحكم بخلعها من زوجها.