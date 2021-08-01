Advertisements

زوجة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: "عاملني زي البيت الوقف"

الأحد 01/أغسطس/2021 - 09:50 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
أقامت سيدة، دعوى خلع ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، مشددة على أنها متضررة من الطريقة التي عاملها بها في الفترة الأخيرة، حيث أنه يرفض طلاقها، ويتركها في منزل أهلها دون إنفاق عليها أو على أبنائها، ودون أن يأخذهم إلى بيت الزوجية.

وقالت الزوجة في دعواها إنها متزوجة منذ 6 سنوات، وأنجبت طفلين، وكانت حياتها مع زوجها مثل أي أسرة عادية تحدث فيها خلافات ومشاكل ثم يتصافيان وتعود المياه إلى مجاريها، حتى حدثت بينهما مشاجرة بسبب استضافتها لأخيها وابن عمها في المنزل دون أن يكون هو موجودًا في المنزل.

وأشارت إلى أن ابن عمها جاء من السفر وجاء لزيارتها مع شقيقها، وبالتالي لم تستطع أن ترفض دخولهما حتى يعود زوجها من العمل، فاستقبلتهما، ولكن زوجها عندما عاد غضب كثيرًا لأن ابن عمها كان تقدم لخطبتها قبل الزواج وهي رفضت.

وأوضحت أنها نشبت بينها وبين زوجها مشاجرة كبيرة، وطردها من المنزل وذهبت إلى منزل أهلها، وفشلت محاولات الصلح بينهما، ويصر على أن يتركها "مثل البيت الوقف"، فلا يطلقها، ولا يعيدها إلى منزل الزوجية، ولذلك تطلب من المحكمة الحكم بخلعها من زوجها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر زوجة تطلب الخلع بيت وقف الخلع

أخبار تهمك

خبر عاجل من "مكتب التنسيق" لطلاب الثانوية العامة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

رغم التألق.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

مؤرخ يرصد خطأ أثري في تصميم العملة البلاستيكية الجديدة (صور)

منذ 33 دقيقة

عاجل| بعد استغاثة والدها.. الرئيس يوجه بمعالجة الطفلة الفلسطينية بمعهد ناصر

منذ ساعة

عاجل.. بيراميدز يستهدف خطف قناص الأهلي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يحسم عودة الجوكر إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يستهدف ضم صفقتين من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

من أجل عيون ميسي.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع

منذ ساعة و 9 دقيقة

تعرف على سبب عدم دفن انتصار الشراح حتى الآن

منذ 41 دقيقة

كيف استمتع نجوم الزمن الجميل بالإجازة الصيفية؟ (صور نادرة)

منذ 40 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يومين

ليس رمضان صبحي.. الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

"تكبير الثدي.. وعاوزة اشتغل رقاصة".. أغرب القضايا بمحاكم الأسرة

إلهام تتقدم بدعوى لخلع زوجها: "بيحب سبونج بوب والسنافر أكتر مني"

"وشه مليان حبوب".. أغرب دعاوى الخلع في مطلع 2019

"نجلاء" تطلب الخلع من زوجها: "طلباته كتيرة وغريبة.. دا عايزني أغسل رجله"

"قفشته في غية الحمام مع جارتي".. "حنان" تقيم دعوى خلع من زوجها

بعد 6 أشهر زواج.. زوجة تطلب الخلع بسبب تنظيف ملابسهما

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:27 م

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

عاجل| بعد استغاثة والدها.. الرئيس يوجه بمعالجة الطفلة الفلسطينية بمعهد ناصر

09:05 م

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

01:43 م

من أجل عيون ميسي.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع

09:01 م

عاجل.. بيراميدز يستهدف خطف قناص الأهلي

09:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان