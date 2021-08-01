"في بني سويف".. جارة تقتل إبن جارتها بسبب خلافات الجيرة

ألقت قوات شرطة مركز إهناسيا في بني سويف القبض على ربة منزل بقرية "طما فيوم"، أقدمت على التخلص من طفل جيرانها بضربة بحجر "بلوكة" على رأسه فأسقطته قتيلًا، بسبب خلافات الجيرة.



وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا من نقطة شرطة مستشفى إهناسيا المركزي، وصول طفل "11 سنة" جثة هامدة، إثر تلقيه ضربة بحجر "بلوكة" على رأسه من سيدة جارة أسرته" بسبب خلافات الجيرة.



وبالإنتقال والفحص، تبين أن الطفل يدعى "خالد ش.ر" 11 سنة، وصل لمستشفى إهناسيا، جثة هامدة، نتيجة تلقيه ضربة بحجر "بلوكة" من "هبه أ.م" 35 سنة، إثر خلافات الجيرة بين أسرة "المجني عليه" و"المتهمة" أدت لعزمها التخلص من الطفل.



وألقت قوات الشرطة بمركز إهناسيا القبض على المتهمة، وفرضت تمركزًا أمنيًا بالقرية، وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية، وتحرير المحضر اللأزم وإخطار النيابة العامة.

