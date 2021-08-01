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موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

الأحد 01/أغسطس/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
على خلاف
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اشتعل صراع بطولة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك على خطف لقب العام الجاري، حيث يخوض الفارس الأبيض مواجهة في غاية الأهمية أمام غزل المحلة بالجولة المقبلة.

 

موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة بالدوري

 

و يسعى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواصلة تصدر ترتيب بطولة الدوري المصري و تحقيق الفوز أمام غزل المحلة بالجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

 

و من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك و غزل المحلة ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين ببطولة الدوري المصري في تمام الساعة السابعة من مساء 7 أغسطس الجاري على أرضية ملعب ستاد الإسكندرية.

 

و تنقل مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين ببطولة الدوري المصري حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الحصري للبطولة.

 

الجدير بالذكر أن الزمالك يعتلي قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 61 نقطة من 27 مباراة خاضها الفارس الأبيض في المسابقة المحلية.

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