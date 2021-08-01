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"متفتحوش التلاجة كتير".. توجيهات ونصائح من الكهرباء للمواطنين

الأحد 01/أغسطس/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن آليات ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث يمكن للمواطنين اتخاذ إجراءات في منازلهم تسهم في تخفيض الاستهلاك ومن ثم تقليل قيمة الفاتورة.

وقال "حمزة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الأحد، إن تركيب اللمبات الليد يساهم في تقليل الاستهلاك بصورة كبيرة، ويفضل عدم إضاءة "لمبات" في المنزل بدون داعي.

 ولفت إلى أن هناك مجموعة من الأجهزة معروف عنها الاستهلاك المرتفع للكهرباء ومنها غلاية المياه، المكواه، والغسالة، والتكييف، والثلاجة.

وشدد متحدث وزارة الكهرباء، على ضرورة فصل فيشة الأجهزة الكهربائية من مصدر الكهرباء حال عدم استخدامها، مضيفا: "ياريت نضع كمية المياه المطلوبة فقط داخل الغلاية لتسخينها.. ولو سخنا المياه على النار هيكون أوفر".

ولفت إلى أنه يُفضل أن نترك مسافة تقدر بـ 15 سم بين الثلاجة والحائط، مضيفا: "مفيش داعي نفتح التلاجة بدون داعي.. فتحها وقفلها كتير يستهلك كهرباء"، منوها بأنه يفضل عند استخدام غسالة الملابس ألا نستخدم برامج تسخين عالية خاصة وإذا كانت الملابس ليست متسخة.

وأضاف أنه يفضل عند استخدام المكواة أن يتم تجميع كافة الملابس المراد كيها حتى نستفيد من تسخين المكواه، مناشدا المواطنين ضبط التكييف على 24 او 25 درجة، معلقا: "كل ما هنقلل درجة حرارة التكييف الفاتورة هتكون غالية"، ناصحا المواطنين متابعة العداد يوميا، مؤكدا أن العداد مسبوق الدفع ساهم في قدرة المواطنين على ضبط استهلاكهم.

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الكلمات المفتاحية

مصر الخدام التلاجة استهلاك الكهرباء

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