"التنظيم والإدارة" يكشف المستفيدين من قرارات ترقية الموظفين (فيديو)

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قرارات الترقية للموظفين تخص كل من أمضى مدة المقررة للترقية وهي 3 سنوات، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من القرار يقدر بـ 800 ألف موظف.



ولفت "الشيخ"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم، إلى أن الجهاز حريص على حقوق الموظفين، ونطالبهم بالقيام بواجباتهم لخدمة المواطنين بالشكل الكافي، لأن المواطن المصري يستحق كل خير.



وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى إن قرارات الترقية صدر منها قرار 65 لسنة 2014، وقرار 101 لعام 2020، والآن صدر قرار 265 لسنة 2021.

